Як і обороною, держава має опікуватися культурою – міністр Євген Нищук

Перші смерті учасників Майдану стали точкою неповернення, тоді «Януковичу хтось мав «втелепати», що вже пішла перша кров – зворотного моменту не буде», заявив в інтерв’ю Радіо Свобода міністр культури України Євген Нищук, згадуючи події початку силового протистояння під час Революції гідності. У найзапекліші моменти тих днів і ночей він подекуди практично керував «оборонними» діями, а тому деякі побратими казали йому, що «міг не на міністра культури йти, а на міністра оборони». Євген Нищук розповів Радіо Свобода про події тих днів, а також відповів на запитання щодо реформ в сфері культури