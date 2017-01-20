Міжнародний флешмоб на підтримку України

Київ – У суботу, 21 січня, близько тридцяти країн світу об’єднаються, щоб підтримати Україну у її боротьбі проти російської агресії. На мітинги і пікети з гаслом і хештегом в інтернеті StopPutinsWarInUkraine вийдуть представники українських громад, місцеві політики і громадські активісти, щоб привернути увагу світової спільноти до російської агресії та продемонструвати свою солідарність з Україною.

Влітку минулого року, готуючи першу акцію StopPutinsWarInUkraine («Зупини війну Путіна в Україні»), українка з Швейцарії Ірена фон Бург і гадки не мала, що вже за рік пікети українців та європейських друзів України у Швейцарії, Франції, Бельгії і Німеччині «розростуться» до мітингів і флешмобів біля адміністративних будівель і посольств Росії у більш як тридцяти країнах світу. Ба більше, з ініціативи українських громад у країнах ЄС створено міжнародний рух «Всесвітній рух патріотів України», завданнями якого є проведення акцій на підтримку України та допомога українським військовим, добровольцям тощо.

Як розповіла фон Бург в інтерв’ю Радіо Свобода, цього разу тисячі українців, політиків, громадських активістів, представників грузинської, сирійської і чеченської спільнот на трьох континентах (Європа, Австралія, Північна Америка) вимагатимуть від світового політикуму – змусити керівників Росії припинити військові дії в Україні.

Основною вимогою залишається вивести всі збройні окупаційні, російські тобто, формування з території України. Друга вимога – звільнити усіх заручників

«Основною вимогою залишається вивести всі збройні окупаційні, російські тобто, формування з території України. Друга вимога – звільнити усіх заручників, усіх затриманих за політично сфабрикованими звинуваченнями громадян України, яких незаконно утримують у Росії та в анексованому Криму», – повідомила фон Бург.

Також серед вимог учасників акції – розширити строк роботи Спостережної місії ОБСЄ на Донбасі до цілодобового режиму. Відповідаючи на запитання Радіо Свобода, громади яких країн найбільш активні при проведення антипутінських акцій, фон Бург назвала передусім європейські.

Виходять багато українських громад в Австралії, у Німеччині (це Берлін і Франкфурт), – здебільшого виходять на акції європейські громади

«Виходять багато українських громад в Австралії, у Німеччині (це Берлін і Франкфурт), – здебільшого виходять на акції європейські громади. Місцеві політики теж з нами, вони нас підтримують».

В Україні активісти не залишаться осторонь – акції StopPutinsWarInUkraine заплановані у більш як двадцяти містах країни, координатором акції виступає громадська ініціатива «Державницька ініціатива Яроша» (ДІЯ) та низка інших неурядових організацій місцевого рівня, каже фон Бург. Свою участь в акціях підтвердили активісти у Житомирі, Запоріжжі, Краматорську, Києві, Львові, Луцьку, Одесі, Харкові, Чернігові та інших українських містах, повідомили координатори.

Акції, подібні до StopPutinsWarInUkraine, український політолог та історик Олександр Палій називає проявом «народної дипломатії»: українці працюють не лише з політиками, а з пересічними мешканцями тієї чи іншої країни, розповідають їм про події в Україні та збройну агресію Росії проти України, зазначає експерт. У нинішню добу «інформаційного суспільства» такі заходи є своєрідним продовженням акцій на підтримку України 1920-1930 років.

«Один з українських хорів їздив у 1920-х роках Європою, було багато українських заходів у Чехії, Франції і так далі для того, щоб привернути максимальну увагу до українського питання з боку світу. Було би неправильно не використати усі ці шанси, тим більше, коли світ серйозно змінюється», – зазначив Палій у розмові з Радіо Свобода.

За словами Палія, акції проти агресивної зовнішньої політики президента Росії Путіна, на підтримку народів Грузії, Сирії, України формують нову активну спільноту – це політична українська нація.