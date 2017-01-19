Остання вечеря: похід по пабах «Обами» у столиці України

Крістофер Міллер

Київ – Коли фургон кольору мокко з вуличною їжею з’явився у центрі Києва минулого року, здавалося, що він би більше пасував до гурманських кварталів Портленда чи Брукліна. Більшість позицій у меню – англійською, але що найбільше впадало у вічі, так це логотип: карикатура на президента США Барака Обаму, із його широкою посмішкою та великими вухами, які впізнає увесь світ.

Це Obama Burger Truck. І це дітище 25-річного підприємця Павла Олейника, який каже, що не дуже цікавиться політикою і не має твердих переконань щодо перебування американського президента на посаді.

«Назву фургону «Обама» обрали, щоб люди знали, що в нас американська кухня, от і все», – сказав чоловік англійською, поки товста котлета із яловичини, хрумкий бекон, яйце і свіжа булочка у розплавленому сирі – ключові складники його авторського бургера «Обама» – шипіли на пательні за його спиною. «Обама – це така собі найпростіша асоціація зі США».

Дещо дивне сталося в Україні протягом президентства Обами: його ім’я та образ стали маркетинговим прийомом для продажу споживчих товарів і легких закусок.

Фургон Олейника – це навіть не єдиний «бургер Обами»; ресторан у Маріуполі біля лінії фронту на Донбасі, теж подає такий бургер. Продаються й матрьошки з Обамою на туристичних ринках у столиці України. Пивоварня у західному Львові розливає портер Obama Hope Stout, запозичений з автобіографії Обами і культового постера з кампанії Hope.

Такі прийоми часто мають «наліт» расизму, який, можливо, підкріплюється високим рівнем етнічної гомогенності у переважно слов’янській Україні, що виражається чи у темних тонах пива, чи чорних булочках бургерів у Маріуполі.

В Україні незадоволення адміністрацією Обами було частково спричинене обережними відповідями Заходу на вторгнення Росії та анексію Криму

У будь-якому разі, першого чорношкірого президента Сполучених Штатів в Україні люблять, хоч захоплення ним і не беззастережне.

«Його самоіронія і самокритика вражають. Можливо, це просто ознака високої політичної культури, яка ще не домінує тут, в Україні», – сказав про Обаму Ростислав Сосновий із Бахмута на охопленому війною сході. Однак у питаннях підтримки України «важко оцінити, що було в його силах, і які були наслідки цих дій». «Сильні союзники важливі та необхідні, і будь-яка підримка стане в нагоді», – сказав Сосновий.

Дехто атакує Обаму за, як вони це називають, провал Вашингтона у наданні Україні гарантій безпеки, що випливають із Будапештського меморандуму 1994 року, згідно з яким молода незалежна Україна позбулася колишнього радянського ядерного арсеналу.

Але незалежно від конкретних претензій, в Україні незадоволення адміністрацією Обами було частково спричинене обережними відповідями Заходу на вторгнення Росії та анексію Криму у 2014 році, а також сепаратистський конфлікт, що заважає Києву відновити контроль над частинами Луганської та Донецької областей.

«На жаль, не можна сказати, що в України була сильна підтримка президента США Барака Обами», – сказав Радіо Свобода директор Інституту зовнішньої політики Григорій Перепелиця у недавньому інтерв’ю.

Перепелиця нарікав, що Обама «дистанціювався від українських проблем і насправді передав ініціативу з вирішення російсько-українського конфлікту європейцям, оскільки вважає, що це справа Європи та Росії, а не Америки».

Багато українців скептично оцінюють рівень і якість допомоги США упродовж останніх трьох років і скаржаться, що Обама навіть не відвідав їхню країну, – як це до нього зробили президенти Буш і Клінтон – щоб донести чіткий меседж до Москви, що Вашингтон підтримує Київ.

Це було малоймовірним в рамках стратегії, яку Обама описав Джефрі Голдбергу з The Atlantic для статті «Доктрина Обами». У ній президент США прямо заявив: «Справа в тому, що Україна, яка не є країною НАТО, буде вразливою перед військовою перевагою Росії, що б ми не робили».

Багатьом українцям хотілось би, щоб Сполучені Штати надали Україні військову допомогу у вигляді летальної зброї – особливо на початку конфлікту, який уже забрав життя понад 9750 осіб – щоб підкріпити захист від більш потужної Росії.

Один із контраргументів, висловлюваних у Києві й поза ним опонентами подібних поставок зброї, полягає у тому, що надання зброї Україні посилить напруженість з Росією і спровокує більше запеклих боїв на зразок тих, що були у 2014-му у розпал війни.

Щоправда, Обама таки, дійсно, надавав допомогу. Відтоді як українська криза обернулася на жорстоке протистояння на початку 2014 року, США виділили понад 1,3 мільярди доларів закордонної допомоги Києву на ключові політичні та економічні реформи, як і на підготовку та оснащення Збройних сил країни.

А у березні 2014-го Обама спрямував проти Росії санкції у зв’язку із захопленням Криму та підтримкою прихильних до Москви сепаратистів на сході України.

Одним із останніх рішень Обами у Білому домі було розширення 13 січня всіх американських санкцій проти Росії до березня 2018-го – крок, який видався спрямованим на те, щоб ускладнити майбутньому президенту Дональду Трампу згортання їх після інавгурації 20 січня.

Політичний консультант і уродженець Керчі Тарас Березовець нещодавно говорив про важливість зусиль в Україні з боку адміністрації США, що відходить, попиваючи міцний, 8-відсотковий портер Obama Hope Stout у пивному пабі «Правда» на головній вулиці Києва Хрещатику.

«Він так і не дав нашій країні летальної зброї, але він зміг накласти санкції на Росію і на соратників російського президента Володимира Путіна за тиждень після того, як вони розпочали воєнний наступ в Криму», – сказав Березовець. «Ці санкції були нищівними для економічної ситуації Росії. Це, мабуть, сильніше навіть за будь-яку військову допомогу».

Він також згадав фінансову допомогу США і підготовку Національної поліції України як головну демонстрацію підтримки. «Це сталося завдяки баченню Обами», – сказав він.

«Ми написали на вікні нашого фургона, що жарти про Трампа – не смішні»

Ніхто не знає, якої підтримки Україні варто сподіватися від адміністрації Трампа.

Але Київ, можливо, внаслідок пропозиції новобраного президента США переглянути визнання Криму російською територією і його захоплених ремарок на адресу Путіна, – не чекав бездіяльно.

Розгніваний публічним приниженням Трампа і підтримкою його демократичного опонента, колишнього держсекретаря США Гіларі Клінтон, з боку одного з українських високопоставлених функціонерів, уряд у Києві застеріг посадовців, щоб повидаляли критичні публікації на адресу Трампа із профілів у соцмережах.

Адміністрація президента Петра Порошенка також найняла лобістську фірму у Вашингтоні, щоб допомогти підлеститися до команди Трампа.

Однак не всі у Києві переймаються тим, щоб догоджати новій адміністрації США.

Олейник із Obama Burger Truck, який зазвичай тримається подалі від політичних розмов, сказав, що клієнти розпитували, чи почне він подавати бургер Трампа найближчим часом. Дехто навіть пропонував, як прикрасити бургер, зокрема, накриваючи булочкою, яка нагадує знамениту зачіску новообраного президента.

Однак Олейник сказав, що немає жодних планів називати бургер одним із найбільш захищених авторським правом імен.

«Ми написали на вікні нашого фургона, що жарти про Трампа – не смішні», – сказав він.