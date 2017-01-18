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18 січня 2017, Київ 23:43
Новини | Політика

Обама закликає не плутати причини запровадження санкцій проти Росії

Барак Обама

Барак Обама

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Президент США Барак Обама закликає не плутати причини, через які були запроваджені санкції проти Росії.

«Санкції були запроваджені не через питання щодо ядерної зброї, а через те, що Росія силою порушила незалежність і суверенітет України. Це було не наше рішення, з цим погоджувалася міжнародна спільнота. Росія продовжує окупувати територію України. Я сказав росіянам, що як тільки вони припинять робити це, санкції будуть скасовані», – заявив Барак Обама 18 січня на підсумковій прес-конференції у Вашингтоні.

«Ми маємо подбати про те, щоб не плутали поняття, чому ці санкції булим запроваджені з низкою інших питань», – наголосив Барак Обама.

В інтерв’ю західним ЗМІ, опублікованому 15 січня, обраний президент США Дональд Трамп заявив, що може запропонувати скасування деяких економічних санкцій щодо Росії в обмін на угоду з російським президентом Володимиром Путіним про скорочення Москвою ядерних озброєнь.

Дональд Трамп, який вступає на посаду 45-го президента США 20 січня, неодноразово заявляв про бажання поліпшити відносини з Росією, схвально відгукуючись про її лідера Володимира Путіна.

Захід запровадив проти Росії низку санкцій через анексію українського Криму та агресію на Донбасі.

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