Обама закликає не плутати причини запровадження санкцій проти Росії

Президент США Барак Обама закликає не плутати причини, через які були запроваджені санкції проти Росії.

«Санкції були запроваджені не через питання щодо ядерної зброї, а через те, що Росія силою порушила незалежність і суверенітет України. Це було не наше рішення, з цим погоджувалася міжнародна спільнота. Росія продовжує окупувати територію України. Я сказав росіянам, що як тільки вони припинять робити це, санкції будуть скасовані», – заявив Барак Обама 18 січня на підсумковій прес-конференції у Вашингтоні.

«Ми маємо подбати про те, щоб не плутали поняття, чому ці санкції булим запроваджені з низкою інших питань», – наголосив Барак Обама.

В інтерв’ю західним ЗМІ, опублікованому 15 січня, обраний президент США Дональд Трамп заявив, що може запропонувати скасування деяких економічних санкцій щодо Росії в обмін на угоду з російським президентом Володимиром Путіним про скорочення Москвою ядерних озброєнь.

Дональд Трамп, який вступає на посаду 45-го президента США 20 січня, неодноразово заявляв про бажання поліпшити відносини з Росією, схвально відгукуючись про її лідера Володимира Путіна.

Захід запровадив проти Росії низку санкцій через анексію українського Криму та агресію на Донбасі.