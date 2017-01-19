Вплив епохи Барака Обами на Україну

Барак Обама провів останню підсумкову прес-конференцію на посаді президента США. Його спілкування із журналістами переходило у філософський формат та в особисте бачення майбутнього Сполучених Штатів. Барак Обама згадав Україну у відповіді на запитання щодо антиросійських санкцій. Він наголосив: важливо пам’ятати, що саме вторгнення Росії на українську територію стало причиною застосування міжнародною спільнотою та Сполученими Штатами санкцій. Вони мають бути зняті, коли Москва перестане тиснути на сусідні країни силою, наголосив 44-ий президент США. 20-го січня відбудеться інавгурація наступного президента Дональда Трампа. Барак Обама посідав чільне місце у Білому домі протягом 8 років. За цей час він так і не здійснив візиту до України, втім, позиція США з українських питань відігравала значну роль в міжнародній політиці.

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​Барак Обама подякував журналістам за працю і вступну промову присвятив важливості їхньої роботи, свободи слова та демократії. Говорив і про те, що як піде з посади – хоче займатися родиною, писати та мовчати певний час. Прес-конференція загалом була не політично-прагматичною, а більше ліричним зверненням до майбутнього, зауважують ті, хто дивився її в Україні.

Україна була згадана в контексті санкцій проти Росії. Журналіст поцікавився, як Обама ставиться до того що обраний президент США Дональд Трамп заявив, що може запропонувати скасування деяких економічних санкцій щодо Росії в обмін на угоду з російським президентом Володимиром Путіним про скорочення Москвою ядерних озброєнь.

Обама наголосив, що не слід плутати причини запровадження санкцій.

Росія продовжує окуповувати територію України і втручатися в українські справи. Я сказав росіянам: коли ви перестанете це робити, санкції знімуть

«Причини, з яких ми наклали санкції – не питання ядерного озброєння, а те, що Росія зазіхнула на незалежність та суверенітет Української держави, використавши при цьому силу. Це не наше власне рішення, це рішення усієї міжнародної спільноти. І Росія продовжує окуповувати територію України і втручатися в українські справи. Я сказав росіянам: коли ви перестанете це робити, санкції знімуть. Ми маємо подбати про те, щоб не плутали поняття, чому ці санкції були запроваджені з низкою інших питань. Для Сполучених Штатів важливо захищати основні принципи, згідно з якими великі країни не дозволяють собі ось так нападати та захоплювати менші. Я раніше казав, що очікую тісних відносин між Росією та Україною. Вони історично пов’язані між собою в багатьох культурних та соціальних сферах. Утім, Україна – незалежна держава. Ось приклад життєво важливої ролі, яку Америка продовжує відігравати у світі щодо захисту основних норм та цінностей», – відповів президент США.

Перезавантаження з Росією і розворот у бік України

На початку свого президенства Барак Обама небагато уваги приділяв Україні, зауважує Юрій Щербак, колишній посол України в США, а згодом в Канаді. Обама позиціонував себе як людина, яка обов’язково хоче встановити мир, вивести Америку із зони війн, які вичерпували людські ресурси. Його досягненням є те, що йому вдалося покінчити з тими війнами в Афганістані та Іраку, у які занурився попередній президент, додає дипломат.

44-й президент США спробував здійснити перезавантаження відносин із Росією, від чого певним чином постраждав, адже його звинувачували, що він багато преференцій віддавав Росії, пояснює Юрій Щербак.

Із свого дипломатичного досвіду Юрій Щербак знає, що дуже часто велику роль відіграють особисті стосунки між лідерами країн. Почався період перезавантаження за президентства у Росії Дмитра Медведєва, який був більш зрозумілим для Барака Обами, бо намагався грати роль демократа, реформатора та сучасного лідера, згадує дипломат. Врешті, це закінчилося дуже серйозним конфліктом з Росією. Остання була визначена командою Обами найбільшою загрозою для Сполучених Штатів.

Вони любили Росію, ідеалізували, вкладали великі гроші, вірили в демократичне майбутнє цієї країни. І закінчили, практично, холодною війною

«В Росії тоді ще не було такого жахливого авторитарного режиму, який встановився зараз. Зловісну роль відіграв Путін. Обама доволі тонка, інтелігентна людина. Він зрозумів сутність Путінського характеру, який любить «тролити» людей, любить іронічно-принижуючий гумор. Вони зрозумілими стали Обамі, і почався відхід від тієї ідеалізації Росії, яку я мав можливість спостерігати, коли був послом. Вони ж любили Росію дуже сильно, ідеалізували, вкладали великі гроші, вірили в демократичне майбутнє цієї країни. І закінчили, практично, холодною війною», – зауважує колишній посол.

Серйозний поворот в українській справі – введення суттєвих санкцій проти Росії та політика підтримки України, хоча українці і не повністю задоволені, зокрема тим, що не надали летальну зброю, але позитивна спадщина президента Обами для України є досить великою, переконаний дипломат.

Летальну зброю так і не дали

Обережність американського президента щодо ненадання Україні летальної зброї зіграла злий жарт для українців під час розгортання збройної агресії в Криму, а потім вже на Донбасі, вважає директор департаменту міжнародних багатосторонніх відносин фонду «Майдан закордонних справ» Олександр Хара. Можна було б врятувати багато життів, якби Україна мала чим відбивати на початку наступи російської техніки, вважає експерт.

За нас воювати ніхто не буде: ні НАТО, ні Сполучені Штати. Але завдяки їхній допомозі ми маємо набагато кращі Збройні сили

«Це був головний акцент – щоб ми могли захищати себе. За нас воювати ніхто не буде: ні НАТО, ні Сполучені Штати. Але завдяки їхній допомозі ми маємо набагато кращі Збройні сили, ніж коли вони були на початку розгортання російської агресії», – пояснює Олександр Хара.

Але таким чином американці дали можливість Україні піднятися в економічному і політичному плані та розбудувати сектор безпеки, щоб відстоювати державність і суверенітет у довгостроковій перспективі, замість перспективи короткострокового відбиття атак, наголошує експерт.

«Будь-який президент Сполучених Штатів виходить з інтересів власної країни і він не може ставити їх під удар, навіть допомагаючи іншим країнам-союзникам чи країнам, які поділяють їхні цінності. З цієї точки зору напевно Обама зробив правильно і врівноважено, коли не вв’язався у конфлікт, в якому вага Сполучених Штатів менша з точки зору відстані. Росія тут поруч, і для неї Україна є важливим об’єктом впливу», – зауважує директор департаменту «Майдану закордонних справ».

Барак Обама не був в Україні

Період президенства Обами охопив час президентства в Україні Віктора Ющенка, Віктора Януковича, Майдану, постмайданний період та президентство Петра Порошенка.

За рівнем особистого залучення Барак Обама не вирізнявся великим інтересом до України, пояснює політолог-міжнародник, науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко. Обама був єдиним президентом США за часів незалежної України, який її не відвідав. Але він дуже вдало делегував свої повноваження щодо України віце-президенту Джо Байдену, який успішно проявив себе у кризових моментах історії, зазначає Олександр Сушко.

Джо Байден виступав ключовим комунікатором не лише Сполучених Штатів, але й усього Заходу, із Януковичем під час його правління. Говорячи про епоху Обами, треба говорити саме про епоху і внесок Байдена, який не соромився тиснути на українське керівництво там, де воно заслуговувало тиску, причому робив це у певній взаємодії із реформістськими силами в самій Україні та громадянському суспільстві, щоб спонукати українську правлячу еліту до реформ у постмайданний період, зауважує політолог.

Нам, можна сказати, пощастило, що наш Майдан і та кульмінація кризи, яка відбулася в 2013-2014 роках, припали саме на період Обами, а не на період Трампа

«Ми бачимо роль Обами та його адміністрації у переході до політики санкцій стосовно Росії, підтримці територіальної цілісності України після анексії Криму і початку гібридної війни на Донбасі. Тут нам, можна сказати, пощастило, що наш Майдан і та кульмінація кризи, яка відбулася в 2013-2014 роках, припали саме на період Обами, а не на період Трампа. Якщо те, що сталося тоді, сталося би зараз, – не факт, що ми отримали б як мінімум дипломатичну та зокрема матеріальну підтримку від Сполучених Штатів», – вважає Олександр Сушко.

Олександр Сушко наголошує на вдало підібраній команді 44-го президента США, якій він міг цілком довірити повноваження.

Акцент на важливості команди для президента, Обама зробив і під час своєї завершальної прес-конференції. Він наголосив, що радив Трампу звернути увагу саме на це.

Барак Обама дав кілька важливих демократичних посилів щодо того, якою повинна бути Америка. Це можна розцінювати як звернення до обраного президента Дональда Трампа. Він зокрема наголосив на важливості того, щоб Америка залишалась толерантною, щоб перемагала не ненависть та ворожнеча, а добре ставлення, щоб зміцнювались демократичні традиції.