За Україну. Останній удар президента Обами по Путіну

(Рубрика «Точка зору»)

Президент Сполучених Штатів Барак Обама за кілька днів до зміни адміністрації у Білому домі завдав останнього удару по позиціях російського колеги. Санкції проти Росії, які були запроваджені у відповідь на анексію Криму і війну на Донбасі, продовжені ще на рік. Таким чином, адміністрація нового президента США Дональда Трампа буде протягом цілого року працювати з Росією в ситуації, коли рішення про санкції вже затверджено. І для того, щоб змінити це рішення, знадобляться вагомі приводи. Насамперед – це зміна політики самої Росії стосовно окупованих територій.

Показово, що рішення Обами про продовження санкцій проти Росії фактично збіглося із заявою нового президента США про те, що він збереже санкції «у будь-якому разі на якийсь час» і скасує їх, тільки «якщо нам вдасться знайти спільну мову». Це висловлювання Дональда Трампа вже значно відрізняється від його попередніх оцінок ролі санкцій проти путінського режиму. Але що найважливіше – воно стосується виключно санкцій, які були запроваджені Бараком Обамою у відповідь на втручання Росії у виборчу кампанію в Сполучених Штатах. Про санкції, які введені у відповідь на агресію Путіна проти України, Трамп не говорить взагалі. Тому що прекрасно розуміє, що для скасування цих санкцій повинні виникнути абсолютно нові обставини.

І він буде очікувати, що Володимир Путін створить ці обставини – тобто докладе зусиль для деескалації в Україні, піде з Донбасу, проявить готовність до консультацій щодо Криму. Тобто буде поводити себе як конструктивний політик. Що дасть можливість Дональду Трампу продемонструвати: його попередник просто не міг домовитися з Путіним. Путін не поважав і не побоювався Обаму.

Так ось, Трампа Путін теж боятися не буде. Російський президент не просто не продемонструє «конструктивності». Він буде перевіряти, де та «червона лінія», яку він зможе безкарно перейти, щоб продемонструвати всьому світу слабкість і безпорадність нового президента США. Путін не буде ліквідовувати старі зони напруженості. Він буде створювати нові. У тому числі і у внутрішній політиці самих Сполучених Штатів.

І ось тут все дійсно буде залежати від готовності нової американської адміністрації відповісти на російський виклик.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода

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