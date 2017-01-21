Акції проти Трампа у Вашингтоні: понад 200 осіб заарештовані − поліція

У Вашингтоні поліція затримала 217 учасників акцій протесту проти нового президента США Дональда Трампа. За повідомленням керівника міської поліції Пітера Ньюшема, під час сутичок були поранені шестеро поліцейських, яких доставили до шпиталю.

Демонстранти, одягнуті у чорне, деякі у масках, пройшли маршем через місто, розбиваючи вітрини магазинів, вікна машин, перекидаючи сміттєві баки і автомати з продажу газет.

У поліції міста наголосили, що поважають право людей мирно висловлювати свої позиції, але не толеруватимуть насильство, вандалізм та руйнування.

20 січня Дональд Трамп склав присягу президента США.

Сотні тисяч людей зібралися у столиці США Вашингтоні на церемонію інавгурації 45-го президента Дональда Трампа. Частина з них святкує цю подію, частина – протестує.