У Сумах в рамках міжнародної акції «Стоп Путін! Стоп війна!» активісти з плакатами та опудалом «ватника» провели мітинг. За словами організаторів, цією акцією вони хочуть привернути увагу до російської агресії в Україні та закликати міжнародну спільноту посилити тиск на Росію, щоб відновити мир та територіальну цілісність України. Після мітингу учасники рушили до нового офісу партії «Успішна країна», лідером якої є розшукуваний Інтерполом колишній міністр доходів і зборів Олександр Клименко. Там, в якості подарунку на новосілля, вони залишили «ватника» та «криваві» сліди до входу в офіс. Після завершення акції вивіску партії закидали яйцями. Це не перший випадок негативної реакції на діяльність «Успішної країни» у Сумах. Влітку 2016 року активісти зірвали проведення форуму партії.