Сирійський конфлікт: перший день переговорів не наблизив позиції

У столиці Казахстану Астані перший день переговорів щодо мирного врегулювання конфлікту у Сирії не наблизив позиції сторін протистояння. Зустріч, яка організована за посередництва Росії, Ірану і Туреччини, продовжиться у вівторок, 24 січня.

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Провокаційний тон, недбалий виступ і манера голови делегації озброєних терористичних груп, були насмішкою над професіоналізмом присутніх

Спостерігають за переговорами щодо Сирії в Астані посол США у Казахстані і спеціальний посланець ООН у Сирії Стаффан де Містура. Метою зустрічі є зміцнення угоди про припинення вогню, досягнутої у грудні, і просування переговорного процесу щодо врегулювання конфлікту у Сирії, що триває у швейцарській Женеві. Але, схоже, що сторони протистояння наразі не готові не лише до прямих переговорів, але й до переговорів за участі посередників. Після понеділкової зустрічі сторони до компромісу не наблизилися.

«Провокаційний тон, недбалий виступ і манера, якими характеризувалася заява голови делегації озброєних терористичних груп, були насмішкою над професіоналізмом присутніх, їхнім дипломатичним і політичним престижем», – заявив голова сирійської урядової делегації Башар аль-Джаварі після відкриття зустрічі.

Спочатку реалізація перемир’я – опозиція

Представник опозиційної делегації Мухаммед Аллуш у своєму виступі звинуватив сирійську владу у продовженні бомбардувань та нападах на контрольовану опозицією територію. Представник опозиції заявив, що режим припинення вогню у Сирії ще потрібно остаточно реалізувати, а також зазначив, що опозиція готова як до мирного врегулювання, так і до продовження бойових дій.

Представник Дамаска Башар аль-Джаварі, своєю чергою, заявив, що сирійська опозиція приїхала на переговори з політичними вимогами, а не бажанням обговорювати припинення вогню.

Хотів би сподіватися, що, зміцнивши перемир’я на зустрічі в Астані, у Женеві ми побачимо справжні міжсирійські переговори

Спеціальний представник ООН у Сирії Стаффан де Містура, натомість, висловив сподівання, що укріплення режиму перемир’я у Сирії на зустрічі в Астані могло б сприяти переходу до прямих переговорів у Женеві, запланованих на 8 лютого.

«Хотів би сподіватися, що, зміцнивши перемир’я на зустрічі в Астані, у Женеві ми побачимо справжні міжсирійські переговори», – зауважив де Містура.

Швидкого результату не буде

Але не варто очікувати швидкого результату, каже віце-прем’єр-міністр Туреччини Нуман Куртулмус. За його словами, позитивом є сам факт, що сторони, які упродовж шести років були у стані війни, сіли за стіл переговорів.

Сторони, які сидять за столом переговорів, шість років були у стані війни. Тож не варто очікувати рішення упродовж одного чи двох днів

«Сторони, які сидять за столом переговорів, шість років були у стані війни. Зрозуміло, що вони мають різні погляди. Тож не варто очікувати рішення упродовж одного чи двох днів. Але зустріч в Астані є важливою, оскільки ворогуючі сторони сіли за стіл переговорів. Щодо цієї зустрічі була важливою підтримка міжнародної спільноти», – зазначив Куртулмус.

Переговори щодо Сирії де-факто розпочалися ще напередодні. Представники Росії, Ірану й Туреччини зустрілися у неділю, щоб обговорити проект потенційної угоди для підписання. Турецька сторона займалася сирійською опозицією, а представники Росії та Ірану – сирійською урядовою делегацією. Уже у неділю учасникам стало зрозуміло, що домовитися буде надзвичайно важко.

Астана – шлях до Женеви

Росія, Іран і Туреччина просували ідею сирійських мирних переговорів після того, як сирійські урядові війська минулого місяця взяли під контроль Алеппо, яке довший час конфлікту у Сирії було оплотом повстанців.

Іран і Росія є ключовими прихильниками президента Сирії Башара аль-Асада у громадянській війні, в той час як Туреччина підтримує повстанські групи.

Восьмого лютого у Женеві мають відновитися мирні переговори щодо вирішення сирійського конфлікту, які проводять під егідою ООН. Останній раунд переговорів у Женеві наприкінці квітня зайшов у глухий кут. Сирійська опозиція призупинила у них участь через ескалацію ситуації у Сирії. В ООН заявили, що не розпочинатимуть нового раунду переговорів, допоки представники сторін конфлікту не порозуміються щодо ключових пунктів угоди для врегулювання ситуації у Сирії.