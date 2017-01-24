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24 січня 2017, Київ 15:19
Політика

Удары по Мариуполю 2015 года в пяти видео

У результаті обстрілу Маріуполя, 24 січня 2015 року

У результаті обстрілу Маріуполя, 24 січня 2015 року

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(Друкуємо мовою оригіналу)

Два года назад микрорайон Восточный в Мариуполе обстреляли из реактивных систем «Град». В 9:25 по киевскому времени были обстреляны блокпосты Вооруженных сил Украины и восточные окраины Мариуполя. В результате сепаратистского обстрела 24 января 2015 года погибло 30 мариупольцев. Ранения получили около сотни человек. Кроме того, снарядами и осколками было повреждено порядка 200 зданий. В том числе, 22 многоэтажки, 37 частных домов и специализированная школа №5.

Вот как это было:

Маріуполь обстріляли з «градів»: число жертв зростає
Будь ласка, зачекайте
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После обстрела в городе царила паника, кареты скорой помощи постоянно курсировали по Мариуполю, а отделения реанимаций были заполнены. Обстрел со стороны сепаратистов подтвердила мониторинговая миссия ОБСЕ.

В день обстрела около 200 жителей вышли на митинг в память о погибших от утреннего обстрела.

Близько двохсот жителів Маріуполя вийшли на панахиду за загиблими
Будь ласка, зачекайте
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Вечером СБУ опубликовала перехваченный разговор боевиков группировки «ДНР». В телефонном разговоре боевик с позывным «Террорист» дает распоряжение на открытие огня из «Града» по мирным жителям города.

На следующий день, 25 января, мариупольцы пришли на помощь в восстановлении здания 5-й школы, пострадавшей в результате обстрела.

Маріупольці прибирають наслідки суботніх обстрілів
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ЗАВАНТАЖИТИ

Мариуполь месяц спустя: окна домов заклеены плёнкой и забиты досками. Однако на улицах города появлялись патриотические надписи. Город показал, что сделал выбор в пользу Украины.

Обстріляний Маріуполь. Пісня під час війни
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22 июня 2016 года суд вынес приговор экс-милиционеру, причастному к корректировке огня по восточной окраине Мариуполя. Корректировщика приговорили к 9 годам лишения свободы.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

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