«Укравтодор»: активісти частково блокуватимуть в’їзди до Києва до 21:00 24 січня

У компанії «Укравтодор» заявляють, що учасники масової акції частково блокуватимуть в’їзди до Києва орієнтовно до 21:00 вівторка, 24 січня.

«За попередніми даними, часткове обмеження руху (перекриття крайніх лівих смуг громадськими активістами) на в’їзді до Києва діятиме орієнтовно до 21:00 24 січня», – йдеться в повідомленнікомпанії в Facebook.

Сьогодні в поліції повідомили, що близько 200 учасників акції і кілька десятків автомобілів частково блокують в’їзди до Києва на Бориспільському шосе, на Броварському проспекті, Житомирській, Варшавській й Одеській трасах.

На деяких пунктах мітингувальники підпалили на узбіччях шини і розклали вогнище. Водночас, як заявили в поліції, грубих порушень правопорядку не зафіксовано.

Також у ДСНС України з посиланням на інформацію Укравтодору закликали водіїв враховувати ситуацію, що склалася, а саме часткове обмеження руху в напрямку доріг М01 Київ-Чернігів, М03 Київ-Харків, М05 Київ-Одеса, М06 Київ-Чоп, М07 Київ-Ковель. Крім того, активісти провели акцію біля Кабміну.

Учасники акції протесту заявили, що хочуть привернути увагу влади до теми розмитнення автомобілів, придбаних за кордоном. Власники автомобілів з іноземною реєстрацією вимагають ухвалення законопроекту номер 5567, що врегулює проблему тимчасового ввезення автомобілів з іноземною реєстрацією до України.

Законопроект пропонує запровадити «умовне часткове звільнення від оподаткування» ввезених з-за кордону авто і встановити за це «справедливу плату». Згідно з пропонованими змінами до законодавства, річний платіж складатиме близько 2,5% від вартості розмитнення автомобіля, але щороку зростатиме. Дія цього закону в разі його ухвалення стосуватиметься лише автомобілів, причепів і мотоциклів, старших за 7 років.