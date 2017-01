У Мінськ на переговори. Хто платить за чартери? (розслідування)

Лише за минулий рік у Мінську відбулося близько 30 публічно анонсованих зустрічей Тристоронньої групи з урегулювання конфлікту на Донбасі. Як до Мінська на ці важливі переговори дістається українська делегація? Чи забезпечена вона літаком зі, скажімо, державного авіапарку? Чи, може, літають рейсовими літаками? Знімальна група програми «Схеми» виявила, що українська делегація справді літає між Києвом та Мінськом чартерами. Але не державними, а чомусь приватними.

29 грудня 2016 року Віктор Пінчук в американському виданні The Wall Street Journal опублікував статтю «Україна має вдатися до болючих компромісів для миру з Росією» (Ukraine Must Make Painful Compromises for Peace With Russia). Підзаголовок статті детальніше розкриває погляд олігарха на майбутнє України: «Крим не повинен стояти на шляху угоди, яка закінчує війну. Життя, що будуть збережені, варті того». «Ми також повинні ясно дати зрозуміти, що ми готові прийняти поступове скорочення санкцій щодо Росії в міру наближення до рішення для вільної, єдиної, мирної та безпечної України», – написав Пінчук.

Авторська шпальта олігарха у впливовому західному виданні спричинила великий резонанс в Україні. За кілька днів зі сторінок того ж видання Пінчуку відповідає заступник голови Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв. «Компроміси на умовах Росії – це неправильна політика. Один із важковаговиків нової американської адміністрації якось зазначив: «історія вчить, що слабкість породжує зло» (це відомі слова обраного віце-президента США Майка Пенса, сказані ще в перебігу виборчої кампанії – ред.). Такий підхід ніколи ані не приводив до стійкого миру, ані не рятував життя. Радше навпаки, такий підхід завжди підживлює більшу агресію та спричиняє нові людські страждання», – йдеться в публікації.

А президент України Петро Порошенко показово відмовився відвідати щорічний «український сніданок» Пінчука на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Чартер: один на всіх

20 січня 2017 року. У день закінчення економічного форуму в Давосі приватний літак Bombardier Global Express 6000 вилітає із аеропорту міста Цюрих, що поблизу Давоса (Швейцарія).

Літак іде на посадку в аеропорту «Київ». Bombardier Global Express 6000 коштує близько 40 мільйонів доларів, має австрійську реєстрацію та бортовий номер OE-IDO.

Ним прилетів олігарх Віктор Пінчук.

За півроку до цього, 26 серпня 2016 року, після закінчення засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі з Мінська до Києва прилітає чартер. Це той самий Bombardier Global Express 6000 із австрійською реєстрацією та бортовим номером OE-IDO.

Літак залишає велика група людей. Першою у VIP-терміналі помічаємо першого віце-спікера парламенту та уповноваженої президента з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях Ірину Геращенко.

Ось VIP-термінал залишає радник голови СБУ Юрій Тандіт.

Далі виходить другий президент України та представник української сторони у тристоронній групі Леонід Кучма.

Слідом термінал залишає ще один представник України у тристоронній контактній групі Євген Марчук.

Спецпредставник ОБСЄ у мінській контактній групі Мартін Сайдік.

І останньою виходить з VIP-терміналу аеропорту «Київ» Ірина Геращенко.

Цей Bombardier з бортовим номером ОЕ-IDO базується в аеропорту «Київ» та постійно використовується Віктором Пінчуком. «Схеми» це неодноразово спостерігали під час підготовки попереднього матеріалу про приватні літаки народних депутатів.

А ось Віктор Пінчук із дружиною повертаються з Лондона восени.

На тому ж літаку Пінчук повертається і з Франції вже взимку після новорічних свят.

«Схеми» надіслали запит Віктору Пінчуку з проханням повідомити, чи надавав олігарх цей літак для перельотів української сторони на переговори Тристоронньої контактної групи у Мінськ та на яких умовах. Але відповідей на момент публікації не надійшло.

Авіапарк для переговорників

21 грудня 2016 року прес-секретар Леоніда Кучми Дарка Оліфер повідомила про закінчення останнього у 2016-му засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську.

В аеропорту «Київ» сідає приватний літак із Мінська, яким повертається делегація.

Кілька людей пересідають у мікроавтобус, і він прямує до VIP-терміналу.

Прилетів спецпредставник ОБСЄ у мінській контактній групі Мартін Сайдік.

Віце-спікер парламенту та уповноважена президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко.

Та член Тристоронньої контактної групи Леонід Кучма.

Цього разу представники України прилетіли з Мінська на приватному літаку Bombardier Challenger 300. Цей літак із бортовим номером OE-HDI також має австрійську реєстрацію.

Згідно з даними реєстру повітряних суден Австрії, літак обслуговується компанією Lauda Motion.

Однак на сайті компанії немає цього борту в переліку літаків, що вільно здаються в оренду.

Загалом під час перебування біля VIP-терміналу аеропорту «Київ» знімальна група програми «Схеми» неодноразово ставала свідком повернення на чартерах із Мінська офіційних представників України на мінських перемовинах. Четвертого серпня з Мінська прилетів Gulfstream G200 з бортовим номером OE-HSN та австрійською реєстрацією.

Прилетів представник України в гуманітарній підгрупі Віктор Медведчук.

Знімальна група фіксує тут також Євгена Марчука, представника ОБСЄ Мартіна Сайдіка та радника голови СБУ Юрія Тандіта. Усі вони – офіційні переговорники.

16 січня 2017 року після завершення першого у цьому році засідання Тристоронньої контактної групи з Мінська до Києва прилітає ось цей чартер.

Цей літак з австрійскою реєстрацією та бортовим номером ОЕ-HSN до об’єктивів знімальної групи потрапляє вже вдруге.

Ним прилетіли Леонід Кучма та спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік.

«Схеми» зателефонували до однієї з українських компаній, аби дізнатися, скільки коштує орендувати чартер «Київ – Мінськ – Київ».

«На шість пасажирських крісел вартість польоту до Мінська упродовж дня, якщо там не буде ночівлі, зранку туди і ввечері назад, то 7800 євро», – зазначили там. Також журналісти поцікавилися, скільки коштує користування VIP-терміналом аеропорту «Київ».

«VIP-термінал у «Жулянах» коштує 200 доларів на одного пасажира за виліт і 200 доларів за одного пасажира за приліт. Виліт-приліт – 400 доларів», – пояснили розцінки в компанії.

Чиї чартери, або Хто платить?

«Схеми» звернулися до всіх фігурантів цього матеріалу з одним запитанням: хто платить за чартерні перельоти до Мінська українських представників на засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході країни. Однак на запит відповіли не всі.

Радник голови СБУ Юрій Тандіт визнає, що іноді група користується чартерами: «Ми дійсно пересуваємось у Мінськ, у тому числі на літаках. Чиї літаки я, авжеж, не знаю. Коли ми вилітаємо, якщо ми летимо літаком, у Мінськ, то ми збираємося у визначеному координатором місці. Припустимо, в терміналі В такого-то аеропорту в такий-то час. Сідаємо в літак і в літаку летимо та працюємо».

Ірина Геращенко, перебуваючи у відрядженні за кордоном, погодилась відповісти на запитання журналістів у Facebook. «Держава чартери не фінансує. Це я відповідально Вам заявляю. Як ними користуються ті, хто їх використовують, – це не за рахунок держави», – зазначила вона.

Прес-служба Леоніда Кучми порадила звернутися до Адміністрації президента: «З усіх питань щодо роботи української сторони у Тристоронній контактній групі звертайтеся, будь ласка, до Адміністрації президента України».

«Схеми» звернулись до Адміністрації президента України з питанням про те, чи відшкодовуються перельоти з державного бюджету. Відповідь була такою.

Загалом за рік відбулося 28 публічно анонсованих засідань Тристоронньої контактної групи у Мінську. Чому українська влада не забезпечує своїх представників на таких важливих перемовинах, скажімо, літаком із державного авіапарку? Чому українська делегація літає туди приватними чартерами? І хто ж за це платить? Держава чи олігархи? І якщо олігархи, то на які преференції від влади вони розраховують? І чи не впливають їхні проросійські погляди на переговорний процес у Мінську?