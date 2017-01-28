Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
28 січня 2017, Київ 08:37
Відео

«Уже мова йде не про Гонтареву, а особисто про Вас, Петре Олексійовичу» – Тарута

«Уже мова йде не про Гонтареву, а особисто про Вас, Петре Олексійовичу» – Тарута
Будь ласка, зачекайте
0:25:10
0:00:00 /0:25:10
ЗАВАНТАЖИТИ

Дивитись коментарі

«Зараз уже мова йде не про Гонтареву, а особисто про Вас, Петре Олексійовичу» – таке звернення до президента України Петра Порошенка озвучив в ефірі Радіо Свобода екс-керівник Донецької облдержадміністрації Сергій Тарута. Він стверджував, що «не дуже багато часу залишилося», коли главу Нацбанку Валерію Гонтареву «посадять за ґрати». За твердженням Тарути, саме глава НБУ винна у «стражданнях близько мільйона вкладників». До відставки Петра Порошенка Сергій Тарута не закликає, але вважає, що президент втрачає свій рейтинг. Причинами цього гість студії, зокрема, назвав і підтримку Порошенком Гонтаревої, і дії глави держави з урегулювання на Донбасі. Сергій Тарута також переконував, що зробив усе можливе для протидії «русской весне».

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG