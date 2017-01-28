«Уже мова йде не про Гонтареву, а особисто про Вас, Петре Олексійовичу» – Тарута

«Зараз уже мова йде не про Гонтареву, а особисто про Вас, Петре Олексійовичу» – таке звернення до президента України Петра Порошенка озвучив в ефірі Радіо Свобода екс-керівник Донецької облдержадміністрації Сергій Тарута. Він стверджував, що «не дуже багато часу залишилося», коли главу Нацбанку Валерію Гонтареву «посадять за ґрати». За твердженням Тарути, саме глава НБУ винна у «стражданнях близько мільйона вкладників». До відставки Петра Порошенка Сергій Тарута не закликає, але вважає, що президент втрачає свій рейтинг. Причинами цього гість студії, зокрема, назвав і підтримку Порошенком Гонтаревої, і дії глави держави з урегулювання на Донбасі. Сергій Тарута також переконував, що зробив усе можливе для протидії «русской весне».