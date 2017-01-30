Військовий експерт про причини загострення на Донбасі

У понеділок внаслідок обстрілів у зоні бойових дій на Донбасі троє українських військових загинули, 17 поранені і троє травмовані. Такі дані наводить штаб АТО. Минулої доби, за даними штабу, загинули 5 військових, 9 були поранені і четверо травмовані. Прокуратура Донецької області кваліфікувала як теракт обстріл Авдіївки. В угрупованні «ДНР» натомість звинувачують українських військових в обстрілах Донецької фільтрувальної станції, яка розташована між Авдіївкою та Ясинуватою, в спробі атакувати позиції бойовиків у районі Авдіївки. Угруповання «ЛНР» звинувачує українських військових в обстрілах з артилерії заводу феросплавів у Кадіївці (колишньому Стаханові). Із чим пов’язане нинішнє загострення ситуації на сході України? З таким запитанням Радіо Свобода звернулося до військового експерта, полковника запасу Олега Жданова.

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Патова ситуація у відносинах Кремля і Вашингтона дає нагоду Російській Федерації натиснути на Україну, щоби примусити нас до виконання Мінських угод у тому контексті, в якому пропонує Москва

– Загострення обумовлено двома факторами. Перше – політичним. Тому що зараз Генеральний штаб Російської Федерації більш вільний. В Сирії зараз перемир’я. Великих навчань не проводиться і вони зосереджують зараз зусилля на Україні. Тим більш така патова ситуація у відносинах Кремля і Вашингтона дає ще раз нагоду Російській Федерації натиснути на Україну, щоби примусити нас до виконання Мінських угод у тому контексті, в якому пропонує Москва. Це перша складова.

Нестабільна політична ситуація, коли в нас відбувається і та ж сама блокада, пересування вантажів, теж може бути обумовлена зростанням кількості обстрілів і загостренням ситуації на Сході України

Друга складова – зараз в Україні теж є нестабільна політична ситуація, коли в нас відбувається і та ж сама блокада, пересування вантажів. Я трохи розділяю поняття блокади взагалі зони антитерористичної операції – її не існує і контрольно-пропускні пункти працюють у штатному режимі. Люди пересуваються без будь-яких перешкод. Якщо відсутні обстріли і загроза їхньому життю. Але ж товарне сполучення зараз блокується, тому що ніхто не розуміє – що це за товар і на підставі чого він пересувається з одного боку на інший, з окупованої території на неокуповану і навпаки. Тому це теж може бути обумовлено зростанням кількості обстрілів і загостренням ситуації на Сході України.

​– А хто, на Вашу думку, може взагалі допомогти вирішити цю ситуацію, або вплинути на неї? Ось зустрілися у Берліні президент України з канцлером Німеччини та іншими чільними особами тієї країни. Але ми знаємо, що Німеччина також є учасником і у переговорах у Мінську, і в «нормандському форматі». Чи можуть такі двосторонні переговори, як нинішні, якимось чином вплинути на ситуацію? Чи що, на Вашу думку, може вирішити ситуацію?

Ми повинні відповісти самі собі, а потім повідомити всю світову спільноту: або внутрішній конфлікт, або у нас збройна агресія з боку Російської Федерації

– Взагалі ситуація може вирішитися прийняттям одного рішення. По-перше, президент України мусить визначитися – або у нас мир, або війна. Ми повинні, по-перше, відповісти самі собі, а потім повідомити про це всю світову спільноту: або громадянська війна і внутрішній конфлікт, який викликаний сепаратизмом та іншими внутрішніми течіями, або у нас збройна агресія з боку Російської Федерації. І це придасть юридичного статусу в міжнародному праві цим подіям, які відбуваються на Сході України.

Доки ми не визначимося – що у нас відбуваються на Сході України, до тих пір жодна політична зустріч або дипломатична не принесе ніяких результатів

І мінський формат взагалі не дієздатний, тому що там зустрічаються і розмовляють ті люди, які не приймають рішень, взагалі ніяких рішень. Я бачу вирішення питання у переформатуванні нормандського формату. Тоді ми можемо найти якесь політичне рішення цьому питанню, коли Україна буде постраждала сторона, Росія буде як агресор, а Франція та Німеччина виступлять як миротворці в вирішенні цієї кризи. Доки ми не визначимося – що у нас відбуваються на Сході України, до тих пір жодна політична зустріч або дипломатична не принесе ніяких результатів. Бо так будемо розмовляти, як ми розмовляли всі ці 3 роки.

Голова Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц стурбований порушенням режиму припинення вогню на Донбасі. Про це він написав у своєму twitter. Курц наголосив, що сторони повинні в повній мірі дотримуватися режиму припинення вогню у відповідності з Мінськими угодами.