Бразилець із угруповання «ДНР». Перший іноземець-неросіянин, засуджений за бої на Донбасі

Громадянин Бразилії став перший іноземцем не з Росії, засудженим Києвом за участь у війні на Донбасі. Печерський суд Києва присудив йому 13 років в’язниці з конфіскацією майна. Ім’я засудженого офіційно не називають, але, за інформацією ЗМІ, мовиться про Рафаеля Лусваргі, затриманого минулої осені у київському аеропорту «Бориспіль».

Прокуратура Києва повідомила, що довела у суді причетність громадянина Бразилії до створення угруповання «ДНР», яке в Україні визнане терористичною організацією, та вербування найманців для нього. За інформацією прокуратури, він воював на боці бойовиків угруповання «ДНР» із вересня 2014-го по травень 2015 року, виконуючи функції командира роти, інструктора і розвідника.

За результатом судового розгляду вироком Печерського райсуду Києва іноземця визнали винним за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) та ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України і призначили покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Ім’я засудженого офіційно не повідомляють, але, за повідомленням низки ЗМІ та користувачів соцмереж, мовиться про 32-річного Рафаеля Лусваргі, заарештованого у київському аеропорту «Бориспіль» восени минулого року.

Рафаель Лусваргі став перший іноземцем, неросіянином, засудженим в Україні за участь у бойових діях на Донбасі, які тривають з квітня 2004 року, і в результаті яких, за даними ООН, загинули понад 9 тисяч 750 людей.

На сході України іноземці з кількох країн воюють по обидва боки конфлікту. Російські медіа цитують Лусваргі, який заявляв, що «він воює не лише за «Новоросію», а й за багатополярний світ».

Угруповання «Новоросія» мало на меті об’єднати угруповання «ДНР» та «ЛНР», які контролюють частину Донеччини і Луганщини. Так званим «спікером парламенту» цього угруповання у 2014 році «обрали» Олега Царьова, якого за тиждень після цього оголосили в Україні у розшук. Проект «Новоросія» провалився. У 2015 році ватажки сепаратистів заявили про його замороження.

Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці проросійських сепаратистів на Донбасі. Москва ці звинувачення відкидає, заявляючи, що на Донбасі немає російських військових, але є «добровольці».