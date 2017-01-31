Найбільше за 2017 рік загострення на Донбасі зараз зосереджене в Авдіївці, що лежить біля лінії контакту. Запеклі бої спалахнули рано-вранці в неділю і тривають уже четверту добу. Сторони звинувачують одна одну. Вперше за тривалий час пошкоджень зазнали житлові будинки.

Та тлі вогню в Авдіївці склалась надзвичайна ситуація, що межує з гуманітарною катастрофою. Авдіївський коксохімічний завод – головне підприємство міста, – знеструмлено. Місто опинилося без електрики, тепла й води.

Влада Донеччини готує евакуацію жителів Авдіївки. Домовлено про евакуації близько 12 тисяч громадян у найближчі 10 населених пунктів (Краматорськ, Костянтинівка, Дружківка, Покровськ, Селидове, Горняк, Новгородське, Українськ, Бахмут, Слов’янськ). Для цього підготовлено 80 автобусів та два приміські електропоїзди.

До початку бойових дій в Авдіївці жило близько 35 тисяч людей.Нині в Авдіївці залишилося, за даними влади, близько 16 тисяч людей, серед яких дві тисячі – діти.