Шуфрич, Бродський і «Рибальський» (розслідування)

Територію Рибальського півострова – промислового куточка на київському Подолі – поступово забудують житлом. Це передбачає спеціальний документ – детальний план території, затверджений міською владою півроку тому. «Схеми», спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший» дослідили, як відбувається перетворення цього колись суднобудівного центру на житловий мікрорайон. І виявили, що територію Рибальського освоюють і забудовують із численними порушеннями. І ні контролюючі органи, ні влада на це ніяк не реагують. Інтерес у будівництві мають відомі політичні діячі, пов’язані з попередньою владою – екс-регіонал, депутат Нестор Шуфрич та екс-голова Держкомпідприємництва Михайло Бродський.

Рибальський півострів (який чомусь називають островом) – промисловий куточок навпроти історичного Подолу Києва. Тут будували судна, починаючи з ХІХ століття. Потужна промзона утворилася у 1920-х роках.

Влітку депутати Київради заклали початок перетворення промислових зон півострова на територію житлової забудови. Депутати затвердили детальний план території Рибальського.

Попри те, що цей детальний план території (ДПТ) не мав суперечити генеральному плану міста, розбіжність очевидна: ДПТ передбачає будівництво житла там, де генеральний план до 2020 року залишав громадську забудову.

Таким чином, землекористувачі отримали формальну можливість у перспективі добре заробити на будівництві і продажу житла там, де про це раніше не могло бути й мови.

Віктор Глеба – експерт з містобудування, член Української академії архітектури. Він виступав категорично проти житлової забудови півострова.

«Рибальський півострів має звужений доступ комунікаційний. І замкнути цю територію житлом – це значить загнати туди 20 тисяч автомобілів. І все це при колосальному навантаженні на інженерно-транспортні комунікації, яке є вже сьогодні», – пояснює він.

Журналісти «Схем» разом із експертом вирішили проаналізувати, як змінюється Рибальський, що тут будується та чи з дотриманням містобудівного законодавства.

Rybalsky на Рибальському

Поки що єдиний будівельний майданчик на півострові – житлового комплексу Rybalsky публічного акціонерного товариства «Київський річковий порт» на вулиці Електриків, 23 б.

Цю територію ПАТ «Київський річковий порт» отримало в оренду на підставі рішення Київської міської ради від 28 липня 2016 року. Утім аж ніяк не для будівництва. А для «експлуатації та обслуговування майнового комплексу», який знаходився тут. У самому договорі оренди вказано, що цільове призначення ділянки – для експлуатації та обслуговування майнового комплексу, і орендар зобов’язаний використовувати ділянку саме для цього.

Та попри однозначність трактування, Департамент містобудування й архітектури видав містобудівні умови та обмеження. У них назвав цей об’єкт реконструкцією майнового комплексу під багатоквартирну забудову.

«Із легкої подачі якогось клерка Антоненко перетворює це на багатоквартирну забудову. На підставі чого? Рішення Київради є підставою для формування назви містобудівних умов. Це прописні істини», – обурюється Віктор Глеба.

Але навіть ці містобудівні умови на реконструкцію не узгоджуються з тим, що відбувається на ділянці насправді.

За державними будівельними нормами, реконструкція – це перебудова існуючих об’єктів виробничого та цивільного призначення. Однак при зіставленні супутникового знімка території дворічної давнини зі свіжим, стає очевидним: про жодну реконструкцію не йдеться. Звичайно, колишні старі будівлі неможливо перетворити у висотки. Тут нові фундаменти і нове будівництво.

Державними будівельними нормами передбачено, що «реконструкція – перебудова існуючих об’єктів виробничого та цивільного призначення, пов’язана з удосконаленням виробництва, підвищенням його техніко-економічного рівня та якості вироблюваної продукції, поліпшенням умов експлуатації та проживання, якості послуг, зміною основних техніко-економічних показників».

«Схеми» надіслали запит до київського департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції про те, як вони оцінюють виявлені неузгодженості. Там відповіли: «Надати більш детальну інформацію стосовно інших запитань, зазначених у запиті, не вбачається можливим, оскільки департамент не проводив перевірки дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності стосовно вказаного вищевказаного об’єкту будівництва».

Хто ж будує?

Хто ж стоїть за цим неоднозначним будівництвом? Рік тому «Схеми» дослідили структуру власності ПАТ «Київський річковий порт». Ця компанія, крім ділянки на Рибальському, володіє будівлею Київського річкового вокзалу на Поштовій площі.

Тоді журналісти з’ясували, що до ПАТ «Київський річковий порт» має стосунок народний депутат України від «Опозиційного блоку» Нестор Шуфрич.

Чверть акцій ПАТ «Київський річковий порт» належить ТОВ «Сучасне партнерство». Колишній директор цієї фірми – Віктор Вікторович Сидорук – помічник народного депутата Нестора Шуфрича. ТОВ «Сан гален холдінг», яке володіє ще 25-ма відсотками акцій ПАТ «Київський річковий порт», – компанія, наближена до Нестора Шуфрича. Фірма має спільний телефон із Міжнародним благодійним фондом «Музей історії повітроплавання і авіації імені Сікорського», співзасновником якого є нині покійна мати Нестора Шуфрича – Шуфрич Марія Петрівна.

Те, що річковий порт – це бізнес родини Нестора Шуфрича, підтвердила і його прес-служба.

Однак тепер, почувши неприємні запитання про ЖК Rybalsky, Нестор Шуфрич каже, що не розібрався, і частки у «Київському річковому порту» у нього чи його родини нема.

«Я, чесно кажучи, думав, що підприємства, які мають відношення до нашої родини, вже стали акціонерами річкового порту, але це ще не відбулося. Переговори тривають. Безумовно, якщо ми ввійдемо до складу акціонерів цього підприємства, то, мабуть, ми будемо мати відношення до тих проектів, які до нього відносяться. Поки ведуться тільки переговори», – зазначає депутат.

Ще одним виявленим «Схемами» акціонером ПАТ «Київський річковий порт» є бізнесмен Михайло Бродський. За часів Віктора Януковича він очолював Державний комітет з питань регуляторної політики та підприємництва, тепер – частий гість Адміністрації президента.

На зауваження, що будівництво житла не відповідає рішенню Київради про експлуатацію майнового комплексу, він коротко відповів: «Я думаю, у вас не ті документи. Якщо вам цікаво, вам зателефонує юрист завтра, і все пояснить».

Наступного дня після цієї розмови до «Схем» зателефонував Андрій Вавриш – колишній чиновник Департаменту містобудування і архітектури, тепер – представник ПАТ «Київський річковий порт». На його думку, будувати житло можна, незважаючи на текст рішення Київради. А формулювання «реконструкція» скоро змінять.

«Нам надано таке право – використовувати так територію, зводити такі споруди в разі, якщо це відповідає містобудівній документації. Детальний план території таку змогу нам надав. Таке формулювання, як нове будівництво, може бути використане тільки до повністю вивільненої ділянки. Цього ми не змогли зробити, тому визначили це як реконструкцію. За змістом це нічого не міняє, на подальших стадіях ми будемо доуточнювати проектну документацію, оскільки будуть з’являтись нові пускові комплекси, і я впевнений в тому, що на подальших стадіях визначення, чи нове це будівництво, буде змінено і уточнено», – пояснив він.

І в цьому немає сумнівів. Особливо, враховуючи позицію київської архітектурно-будівельної інспекції про те, що відповіді на зауваження журналістів не буде, бо перевірки не було.

Тож першою забудовувати житлом Рибальський півострів розпочала компанія, наближена до влади часів Януковича. І розпочала це робити за повної неузгодженості отриманих документів та мовчазної згоди столичних керманичів.