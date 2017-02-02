Україна позиватиметься до Росії у Міжнародному суді через ситуацію в Авдіївці – Єльченко

Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко заявляє, що ескалація конфлікту на Донбасі та штучне створення гуманітарної катастрофи є воєнними злочином, докази щодо якого Київ планує подати до Міжнародного суду.

«Це перший, але важливий крок, щоб притягнути Росію до відповідальності за порушення статуту ООН та міжнародного права», – заявив Єльченко 2 лютого на засіданні Ради безпеки ООН, де обговорювали ситуацію на сході України.

Усупереч закликам про припинення вогню і відведення важкого озброєння, обстріли Авдіївки тривають, додав він. Як наслідок, в Авдіївці без води, електрики і опалення залишаються 16 тисяч осіб, серед них дві тисячі дітей.

«Тільки уявіть: дві тисячі дітей при 18 градусах морозу. Українські надзвичайні служби готові евакуювати людей з Авдіївки. Численні спроби українських служб відремонтувати пошкоджену інфраструктуру блокувалися», – наголосив Єльченко.

Також Єльченко показав представнику Росії Віталію Чуркіну фото загиблого українського військового Андрія Кизила.

Під час свого виступу у Раді безпеки ООН, Чуркін в ескалації ситуації на Донбасі звинуватив Україну.

Над вечір 2 лютого ситуація в Авдіївці загострилася. Бойовики, за повідомленням Донецької обласної військово-цивільної адміністрації, обстріляли школу та стадіон у центрі міста.

Ситуація на Донбасі загострилася від 29 січня, тривають запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв, а також заявляють про жертви серед мирного населення внаслідок обстрілів. Через обстріли Авдіївка залишається частково без електрики, у деяких оселях відсутні також вода і опалення, є проблеми з мобільним зв’язком.