На саміті ЄС у Валлетті говоритимуть про мігрантів і майбутнє Євросоюзу після Brexit

Лідери країн ЄС зустрічаються 3 лютого на Мальті для обговорення проблем, пов’язаних із потоком мігрантів, які прямують до Європи через Середземне море. Нинішній саміт також покликаний зміцнити єдність держав Європейського союзу в період проведення переговорів із Великобританією про її вихід з союзу.

Як очікується, лідери ЄС запропонують заходи, які допоможуть владі Лівії в облаштуванні таборів для мігрантів на території цієї північноафриканської країни.

Напередодні, 2 лютого, Римі прем’єр-міністр Італії Паоло Джентільоні і голова уряду Лівії Фаєз аль-Саррадж підписали двосторонню угоду щодо мігрантів.

Більшість зі 180 тисяч людей, які прибули в Європу з Лівії в 2016 році, були нелегальними трудовими мігрантами, на відміну від біженців, що прибувають до Греції з Сирії, повідомляють в ЄС.

Під час саміту у Валетті 27 голів держав і урядів проведуть переговори щодо майбутнього Євросоюзу після виходу з нього Великобританії. Британський прем’єр Тереза Мей не братиме участі в саміті.