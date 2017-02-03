Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
03 лютого 2017, Київ 21:08
Відео

Жителі окупованого Донецька: а хтось може відчувати себе у безпеці? (Опитування)

Жителі окупованого Донецька: а хтось може відчувати себе у безпеці? (Опитування)
Будь ласка, зачекайте
0:00:35
0:00:00 /0:00:35
ЗАВАНТАЖИТИ

Дивитись коментарі

Жителі окупованого Донецька розповіли про те, чи відчувають вони себе у безпеці, та чи бояться за життя своїх близьких. Останнім часом на Донбасі загострилася ситуація, зокрема, від 29 січня тривають запеклі бої неподалік Авдіївки. Через обстріли Авдіївка залишається частково без електрики, у деяких оселях відсутні також вода і опалення, є проблеми з мобільним зв’язком. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв і повідомили про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних жителів.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG