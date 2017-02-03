Бійці та тяжкохворі діти у своїх окопах боряться проти ворога – Тарас Обоіста

Дітей гібридної війни зможе повернути до мирного і повноцінного життя любов і турбота дорослих. Таку думку в програмі «Радиво» висловив лікарняний паяц, демобілізований командир відділення сорокової артилерійської бригади Тарас Обоіста. Його історію можна буде почути в суботній трансляції програми «Радиво» на сайті Радіо Свобода та в ефірі Радіо «Ера-FM».

Разом із Тарас Обоістом почуємо небезпечну тишу для вояків, усміхнемось забавам паяців в одній із Рівненських лікарень, послухаємо як звучить саме місто Рівне, де мешкає мобілізований командир і дізнаємося від Тараса Обоісти, якими вулицями краще погуляти, аби відчути рівненчан. На завершення розповіді лікарняний клоун включить символічний гімн «Веселих носиків», що приходять в гості до онкохворих дітей у палати.

Тарас є одним з ініціаторів волонтерського руху лікарняних паяців в Україні. А коли загострилися бойові дії в Донецькому аеропорті та Дебальцевому, він остаточно вирішив йти у захисники України.

«Я розумів, або нам зламають хребет, або нам варто бути максимально мобілізованими. Я кажу: «Як доброволець». Так напросився», – розповідає Тарас Обоіста.

Лікарняний клоун у речовий мішок разом із військовою формою прихопив повітряні кольорові кульки, яскраві носики і вирушив на війну. Він переконаний, що дітей, які стали жертвами гібридної війни, які залишилися на окупованих частинах Донеччини і Луганщини, після завершення війни поверне до мирного життя любов і турбота.

«Я майже не стикався з дітьми в зоні АТО на лінії бойових зіткнень. А тих, що бачив, їм так само не вистачає невеличкої уваги, Пам’ятаєте, колись була теорія «Теплого океану»? Їх достатньо просто оточити любов’ю і турботою», – наголошує лікарняний клоун із Рівного.

Волонтер мріє, що лікарняні паяци в медичних закладах незабаром стануть регулярним явищем, від чого тяжкохворим дітям буде легше переносити страждання. Для цього потрібно в медичних університетах і коледжах ввести курс майстерності лікарняного клоуна, пропонує Тарас Обоіста.

«І бійці, і діти – вони однакові, вони так само воюють, так само в окопах. Діти – проти хвороби, а бійці в своїх окопах проти ворога. Тому я хочу надавати більш компетентну допомогу, для цього навчаюся на психолога», – зазначає Тарас Обоіста.

«Радиво» – програма про незвичайних-звичайних українців. Звучить щосуботи о 17:08 в ефірі радіо «Ера-FM» та в аудіоподкастах на сайті Радіо Свобода.

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