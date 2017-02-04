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04 лютого 2017, Київ 15:10
Культура

Оксана Линів – перша жінка-диригент Опери австрійського Ґраца

Оксана Линів

Оксана Линів

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Українка Оксана Линів пройшла складний конкурсний відбір і стала головним диригентом Опери і філармонійного оркестру австрійського міста Ґрац. Опера Ґраца – друга за величиною опера Австрії. За майже півтора століття – вперше диригувати оркестром тут буде жінка.

Оксана Линів народилася у місті Броди на Львівщині у родині музикантів. Її батько – керівник місцевої народної хорової капели «Боян» Ярослав Линів. Спочатку Оксана навчалася у школі при Львівському державному музичному училищі імені Людкевича, а потім у Львівській національній музичній академії імені Миколи Лисенка у класі Богдана Дашака, диригента Львівської опери.

Після успішної участі у Міжнародному диригентському конкурсі імені Малера Оксана Линів стала асистенткою диригента Нота при Бамбергській філармонії і навчалася в аспірантурі у вищій школі музики «Карл Марія фон Вебера» у Дрездені.

Линів диригувала в Україні, Німеччині, Франції, Естонії, Швейцарії

Линів диригувала концерти і опери в Німеччині, Франції, Румунії, Естонії та Швейцарії, а з 2008-го року і у постановках Одеського національного театру опери і балету.

Саме там Оксану Линів побачив під час одного із спектаклів музикант одного з найкращих симфонічних оркестрів світу – Баварської опери. За його рекомендацією на Линів звернув увагу диригент Кирило Петренко, який на той час готувався обійняти посаду генерального музичного директора Баварської опери і підбирав собі музичного асистента. Дирекцію опери спочатку збентежив той факт, що асистентом запрошують «надкваліфікованого» диригента, але Линів запевнила, що сприймає за честь можливість працювати в одному із головних оперних театрів світу. І Баварська опера пішла назустріч, вперше взявши на посаду музичного асистента керівника оркестру – запрошеного диригента.

Незабаром Оксані Линів запропонували диригувати спектаклі і вона представила публіці свої інтерпретації опер. У 2015 році українку Линів визнали найкращим диригентом Баварської державної опери у номінації «Класична музика».

Також Оксана Линів має багато проектів на відомому Мюнхенському оперному фестивалі.

У світі немає упереджень. Все вирішує талант і працездатність

Оксана Линів стверджує, що зараз такий час, коли «ти можеш бути ким-завгодно, звідки-завгодно і при цьому досягти будь-яких висот». Усе залежить тільки від здібностей, працездатності, професіоналізму, відданості роботі та бажання постійно ставати кращим.

На думку Линів, у відкритому суспільстві Заходу тепер немає упереджень щодо диригентів-жінок, як і щодо того яким має бути шлях музиканта – соліста, оркестранта, диригента – на найкращі музичні майданчики світу.

Інтерес до музики загалом, і до класичної музики, зокрема, нестримно зростає. Концертними майданчиками стають цехи закритих підприємств, соляні шахти, старі депо – найхимерніші місця, в яких можна слухати живий оркестр. На таких концертах завжди аншлаги. Головне, доносити класику кожному новому поколінню, вважає Оксана Линів.

Такий проект у грудні 2016 року Линів привозила до Львова.

Покинуте трамвайне депо у Львові наповнилось класичною музикою (відео)
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Оксана Линів просуває українську класичну музику і твори українських композиторів у світі. І це зміцнює «культурний щит» над Україною, оскільки право «культурних націй» на суверенну державу та незалежність ніхто не піддає сумніву.

У лютому 2017 року Оксана Линів взяла участь у конкурсі на посаду головного диригента Опери і філармонійного оркестру австрійського міста Ґрац сезону 2017-2018. Линів пройшла дуже складний конкурсний відбір і перемогла. Вперше за майже півтора століття оркестром другої за величиною опери Австрії диригуватиме жінка.

Оксана Линів розповіла Радіо Свобода про те, як проходила конкурс, а також про те, що ця перемога має позитивне значення для України в цілому.

Оксана Линів: «приємно, що моя перемога сприяє утвердженню України у світі»
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ЗАВАНТАЖИТИ

Українка Оксана Линів входить до трійки найкращих жінок-диригентів світу.

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    Ірина Штогрін

    Редактор інформаційних програм Радіо Свобода з жовтня 2007 року. Редактор спецпроектів «Із архівів КДБ», «Сандармох», «Донецький аеропорт», «Українська Гельсінська група», «Голодомор», «Ті, хто знає» та інших. Ведуча та редактор телевізійного проекту «Ми разом». Автор ідеї та укладач документальної книги «АД 242». Працювала коментатором редакції культура Всесвітньої служби Радіо Україна Національної телерадіокомпанії, головним редактором служби новин радіостанції «Наше радіо», редактором проекту Міжнародної організації з міграції щодо протидії торгівлі людьми. Закінчила філософський факультет Ростовського університету. Пройшла бімедіальний курс з теле- та радіожурналістики Інтерньюз-Україна та кілька навчальних курсів «IREX ПроМедіа».

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