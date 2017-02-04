Оксана Линів – перша жінка-диригент Опери австрійського Ґраца

Українка Оксана Линів пройшла складний конкурсний відбір і стала головним диригентом Опери і філармонійного оркестру австрійського міста Ґрац. Опера Ґраца – друга за величиною опера Австрії. За майже півтора століття – вперше диригувати оркестром тут буде жінка.

Оксана Линів народилася у місті Броди на Львівщині у родині музикантів. Її батько – керівник місцевої народної хорової капели «Боян» Ярослав Линів. Спочатку Оксана навчалася у школі при Львівському державному музичному училищі імені Людкевича, а потім у Львівській національній музичній академії імені Миколи Лисенка у класі Богдана Дашака, диригента Львівської опери.

Після успішної участі у Міжнародному диригентському конкурсі імені Малера Оксана Линів стала асистенткою диригента Нота при Бамбергській філармонії і навчалася в аспірантурі у вищій школі музики «Карл Марія фон Вебера» у Дрездені.

Линів диригувала в Україні, Німеччині, Франції, Естонії, Швейцарії

Линів диригувала концерти і опери в Німеччині, Франції, Румунії, Естонії та Швейцарії, а з 2008-го року і у постановках Одеського національного театру опери і балету.

Саме там Оксану Линів побачив під час одного із спектаклів музикант одного з найкращих симфонічних оркестрів світу – Баварської опери. За його рекомендацією на Линів звернув увагу диригент Кирило Петренко, який на той час готувався обійняти посаду генерального музичного директора Баварської опери і підбирав собі музичного асистента. Дирекцію опери спочатку збентежив той факт, що асистентом запрошують «надкваліфікованого» диригента, але Линів запевнила, що сприймає за честь можливість працювати в одному із головних оперних театрів світу. І Баварська опера пішла назустріч, вперше взявши на посаду музичного асистента керівника оркестру – запрошеного диригента.

Незабаром Оксані Линів запропонували диригувати спектаклі і вона представила публіці свої інтерпретації опер. У 2015 році українку Линів визнали найкращим диригентом Баварської державної опери у номінації «Класична музика».

Також Оксана Линів має багато проектів на відомому Мюнхенському оперному фестивалі.

У світі немає упереджень. Все вирішує талант і працездатність

Оксана Линів стверджує, що зараз такий час, коли «ти можеш бути ким-завгодно, звідки-завгодно і при цьому досягти будь-яких висот». Усе залежить тільки від здібностей, працездатності, професіоналізму, відданості роботі та бажання постійно ставати кращим.

На думку Линів, у відкритому суспільстві Заходу тепер немає упереджень щодо диригентів-жінок, як і щодо того яким має бути шлях музиканта – соліста, оркестранта, диригента – на найкращі музичні майданчики світу.

Інтерес до музики загалом, і до класичної музики, зокрема, нестримно зростає. Концертними майданчиками стають цехи закритих підприємств, соляні шахти, старі депо – найхимерніші місця, в яких можна слухати живий оркестр. На таких концертах завжди аншлаги. Головне, доносити класику кожному новому поколінню, вважає Оксана Линів.

Такий проект у грудні 2016 року Линів привозила до Львова.

Оксана Линів просуває українську класичну музику і твори українських композиторів у світі. І це зміцнює «культурний щит» над Україною, оскільки право «культурних націй» на суверенну державу та незалежність ніхто не піддає сумніву.

У лютому 2017 року Оксана Линів взяла участь у конкурсі на посаду головного диригента Опери і філармонійного оркестру австрійського міста Ґрац сезону 2017-2018. Линів пройшла дуже складний конкурсний відбір і перемогла. Вперше за майже півтора століття оркестром другої за величиною опери Австрії диригуватиме жінка.

Оксана Линів розповіла Радіо Свобода про те, як проходила конкурс, а також про те, що ця перемога має позитивне значення для України в цілому.

Українка Оксана Линів входить до трійки найкращих жінок-диригентів світу.