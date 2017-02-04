Трамп сказав Тимошенко, що не скасовуватиме санкцій проти Росії – ЗМІ

За ознаками, президент США зайняв жорсткішу позицію щодо Росії під час незвичайної приватної зустрічі – Politico

Президент США Дональд Трамп запевнив екс-прем'єра України Юлію Тимошенко, що він не залишить Україну на призволяще, і що санкції проти Росії залишаться в силі, доки Україна не буде у безпеці.

Як повідомляє видання Politico, таку обіцянку Трамп зробив під час зустрічі з лідером фракції «Батьківщина» у четвер за лаштунками щорічного Національного молитовного зібрання у Вашингтоні.

За інформацією газети The Washington Post, у п’ятницю ввечері в адміністрації Трампа підтвердили його зустріч з Тимошенко та наголосили, що вона носила неформальний характер. Зазначається, що жодних офіційних гарантій не було, але у США занепокоєні насильством на сході України.

«Президент і колишня прем’єр-міністр мали коротку неформальну зустріч при фотографуванні на прийомі перед початком Національного молитовного сніданку. Хоча ніяких офіційних запевнень не давалося, оскільки колишня прем’єр-міністр не є візаві президента, Сполучені Штати надалі занепокоєні з приводу насильства на сході України», – йдеться в повідомленні Білого дому.

У виданні Washington Post зазначили, посилаючись на членів делегації «Батьківщини», що президент Трамп запевнив Тимошенко у збереженні санкцій проти Росії. Народний депутат Григорій Немиря, який також входив у склад делегації, заявив, що Тимошенко не коментуватиме зустріч з американським лідером.

У статті Politico також йдеться про зустріч Юлії Тимошенко з віце-президентом США Майком Пенсом.

Як зазначається, делегація «Батьківщини» на чолі із Тимошенко перебувала з робочим візитом у США з 29 січня по 4 лютого.

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