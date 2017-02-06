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06 лютого 2017, Київ 21:15
Відео

Чи загрожує Авдіївці штурм (відео)

Чи загрожує Авдіївці штурм (відео)
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0:05:53
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Бої в Авдіївській промзоні наблизилися до Ясинуватської розв’язки, повідомляє група «Інформаційний спротив». Українська сторона каже про наступ із боку російсько-сепаратистських сил, а бойовики прогнозовано звинувачують в ескалації українських військових. Причинами загострення конфлікту експерти називають як контроль за транспортною розв’язкою, так і близькість Авдіївки до окупованого Донецька. В ОБСЄ ж констатують: із обидвох сторін використовують заборонені Мінськими угодами види озброєння. (Відео спеціального проекту Радіо Свобода Донбас.Реалії)

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