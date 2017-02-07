Конфлікт між поліцією й учасниками блокади на Донеччині (відео)

6 лютого біля міста Часів Яр, що на Донеччині, між учасниками блокади та поліцією виник конфлікт. У «Штабі блокади торгівлі з окупантами» звинуватили поліцію у застосуванні проти них сили. Активісти стверджують, що серед автобусів були машини з «тітушками». Поліція натомість запевняє, що діяла в межах компетенції, а в автобусах були жителі міста Курахове. На місці був присутній також народний депутат Семен Семенченко. Між ним і начальником поліції Донецької області В’ячеславом Аброськіним виникла словесна перепалка.