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07 Лютий 2017, Київ 13:48
Відео

Конфлікт між поліцією й учасниками блокади на Донеччині (відео)

Конфлікт між поліцією й учасниками блокади на Донеччині (відео)
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6 лютого біля міста Часів Яр, що на Донеччині, між учасниками блокади та поліцією виник конфлікт. У «Штабі блокади торгівлі з окупантами» звинуватили поліцію у застосуванні проти них сили. Активісти стверджують, що серед автобусів були машини з «тітушками». Поліція натомість запевняє, що діяла в межах компетенції, а в автобусах були жителі міста Курахове. На місці був присутній також народний депутат Семен Семенченко. Між ним і начальником поліції Донецької області В’ячеславом Аброськіним виникла словесна перепалка.

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