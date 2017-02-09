Суд у Франції розгляне екстрадицію екс-прем’єра Косова до Сербії

Французький суд, як очікують, проведе слухання за запитом Сербії щодо екстрадиції колишнього прем’єр-міністра Косова Рамуша Харадіная.

48-річний Рамуш Харадінай був затриманий 4 січня, але французький апеляційний суд 12 січня його звільнив і постановив залишатися у країні, поки розглядається прохання про його видачу Сербії.

Белград хоче засудити Харадіная за злочини, пов’язані з війною 1998-1999 років у його колишній провінції. Мін’юст Сербії попередив, що Белград реагуватиме на відмову Франції у його видачі.

Влітку 2015 року Харадіная вже затримували за сербським ордером у Словенії, але тоді через два дні відпустили під дипломатичним тиском.

Рамуш Харадінай, нині голова опозиційної партії «Альянс за майбутнє Косова», нетривалий час був прем’єр-міністром Косова у 2004–2005 роках, коли цей автономний сербський край був фактичним протекторатом ООН, уже не підконтрольним Белградові. Під час Косовської війни 1998–99 років він був одним із польових командирів сепаратистського збройного угруповання «Армія визволення Косова».

Також Рамуша Харадіная звинувачував у воєнних злочинах і Міжнародний кримінальний трибунал у справах колишньої Югославії. Гаазький трибунал судив його двічі і обидва рази виправдовував за браком неспростовних доказів його вини.