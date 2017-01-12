У Франції відпустили під заставу колишнього прем’єра Сербії

Влада Франції відпустила під заставу колишнього прем’єр-міністра Косова Рамуша Харадіная.

Пізніше суд ухвалить рішення з питання про видачу Харадіная Сербії, влада якої підозрює його у воєнних злочинах.

Сербія 10 січня офіційно попросила владу Франції про екстрадицію колишнього прем’єр-міністра Косова.

Раніше французький суд вирішив, що Харадінай має залишатися під вартою до рішення, чи слід передати його Сербії.

Косово 6 січня закликало владу Франції звільнити Харадіная, затриманого французькими правоохоронцями за ордером на арешт із Сербії.

Влітку 2015 року Харадіная вже затримували за сербським ордером у Словенії, але тоді через два дні відпустили під дипломатичним тиском.

Рамуш Харадінай, нині голова опозиційної партії «Альянс за майбутнє Косова», нетривалий час був прем’єр-міністром Косова у 2004–2005 роках, коли цей автономний сербський край був фактичним протекторатом ООН, уже не підконтрольним Белградові. Під час Косовської війни 1998–99 років він був одним із польових командирів сепаратистського збройного угруповання «Армія визволення Косова».

Сербія звинувачує його у воєнних злочинах проти цивільних сербів у часи Косовської війни.

Також Рамуша Харадіная звинувачував у воєнних злочинах і Міжнародний кримінальний трибунал у справах колишньої Югославії. Гаазький трибунал судив його двічі і обидва рази виправдовував за браком неспростовних доказів його вини.