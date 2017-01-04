У Франції затримали колишнього прем’єра Косова на запит Сербії

Поліція Франції затримала колишнього прем’єр-міністра Косова Рамуша Харадіная за ордером із Сербії стосовно воєнних злочинів, повідомило Міністерство закордонних справ Косова.

За даними міністерства, французькі правоохоронці затримали його за ордером на арешт, виданим Сербією ще 2004 року, що, як мовиться в заяві, «неприйнятно для нас».

МЗС додало, що робить усе можливе, щоб домогтися звільнення Харадіная.

Агентство «Ройтерз» із посиланням на неназвані джерела в поліції Франції додає, що Харадіная затримали на летовищі Базель-Мюлуз на сході Франції після прибуття рейсом із Приштини.

Улітку 2015 року його вже затримували за сербським ордером у Словенії, але через два дні відпустили під дипломатичним тиском.

Рамуш Харадінай нетривалий час був прем’єр-міністром Косова у 2004–2005 роках, коли цей автономний сербський край був фактичним протекторатом ООН, уже не підконтрольним Белградові. Під час Косовської війни 1998–99 років він був одним із польових командирів сепаратистського збройного угруповання «Армія визволення Косова».

Сербія звинувачує його у воєнних злочинах проти цивільних сербів у часи Косовської війни.

Також Рамуша Харадіная звинувачував у воєнних злочинах і Міжнародний кримінальний трибунал у справах колишньої Югославії. Гаазький трибунал судив його двічі і обидва рази виправдовував за браком неспростовних доказів його вини.