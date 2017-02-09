Літній «безвіз»: на тлі повідомлень про зволікання зі скасуванням віз Брюссель відвідує прем’єр України

Брюссель – Виглядає на те, що візи українцям не скасують аж до завершення виборів у Франції (другий раунд цих виборів очікують у травні). Тож, як стало відомо з дипломатичних джерел, власне «безвіз» для України запрацює десь аж з 12 червня. На тлі цих песимістичних новин прем’єр-міністр України Володимир Гройсман відвідує у Брюсселі лідерів євроустанов і НАТО, де, окрім дискусій щодо зволікання ЄС із візовою лібералізацією, обговорюються хід реформ і, головне, новий сплеск насилля в районі Авдіївки.

Дипломати в Євросоюзі, які працюють над українським досьє, підрахували: за нині чинним сценарієм та з огляду на бюрократичні процедури ЄС, українці можуть очікувати скасування віз не раніше від середини червня. Комітет Європарламенту з громадянських свобод буде голосувати на початку березня. Далі – пленарне засідання Європарламенту у Страсбурзі, яке очікують на початку квітня, потім Рада міністрів внутрішніх справ ЄС – десь у перший половині або в середині травня, аж після другого туру французьких виборів. І, нарешті, остаточна публікація в Офіційному журналі ЄС наприкінці травня, а для набуття чинності ще слід буде зачекати 20 днів після опублікування. Тому й маємо за всіма ознаками – 12 червня, розповідає наш колега Рікард Юзвяк.

Останній крок в ухваленні «безвізу» Рада ЄС зробить після виборів у Франції

«Якщо глянути, то голосування в Раді ЄС може пройти й швидше, але особливу вагу тут мають французькі вибори. Всі знають, що французи дещо неохоче ставляться до всіх рішень, що ухвалюються до їхніх виборів. Тому останній крок в ухваленні «безвізу» Рада ЄС зробить після виборів у Франції», – пояснює Юзвяк.

На тлі цих новин до Брюсселя нині прибув голова українського уряду Володимир Гройсман. Почавши з НАТО і зустрівшись із заступником генерального секретаря Роуз Ґоттемоллер, прем’єр-міністр насамперед провів там консультації щодо бачення з боку альянсу погіршення ситуації на Донбасі та перспектив допомоги НАТО Україні, зокрема, її службі з надзвичайних ситуацій.

Нарощування фінансування НАТО – це й нарощення підтримки України?

При цьому Роуз Ґоттемоллер запевнила: союз НАТО був на боці України від самого початку війни і надалі залишатиметься непорушним прихильником територіальної цілісності та свободи цієї держави. За її словами, саме Росія несе особливу відповідальність за події на Донбасі. Тим часом країни альянсу, яких нова американська адміністрація закликає збільшувати внески на оборону й безпеку, вочевидь, через НАТО будуть нарощувати й допомогу Україні.

Поглиблене фінансування з боку держав-союзниць може допомагати й нашим спільним програмам та проектам із Україною

«Я вважаю й очікую, що буде більше ресурсів у розпорядженні союзників НАТО. Не можу сказати, в яких пропорціях вони будуть виділені на програми й прогрес відносин із Україною. Однак я наголошую на цих – вже й так доволі потужних – планах нашого співробітництва. Думаю, поглиблене фінансування з боку держав-союзниць може допомагати й нашим спільним програмам та проектам із Україною», – заявила заступник генсекретаря НАТО.

Що ж до сумнівів у підтримці України адміністрацією Дональда Трампа на тому ж рівні, що був за адміністрації Обами, Володимир Гройсман каже, що вірить у те, що Сполучені Штати «завжди будуть підтримувати справедливість», і додав: «Я глибоко переконаний у тому, що справедливість якраз на боці України».

Стан імплементації мінських домовленостей, ключові реформи, лібералізація візового режиму між Україною та ЄС – ці питання Володимир Гройсман вочевидь обговорював і з головою Європейської ради Дональдом Туском. Приблизно такий же набір проблем, включно з недоратифікованою Угодою про асоціацію та питання вільної торгівлі, у прем’єра будуть у п’ятницю на столі переговорів із головою Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером.