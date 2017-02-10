(Друкуємо мовою оригіналу)

Убийство «Гиви» в очередной раз показало, насколько бессмысленна и примитивна та информация, которая поставляется в массы от «МГБ» группировки «ДНР». Как и в случае с «Моторолой», смерть «Гиви» стала ещё одним эпизодом абсурда, рассчитанным на совершенно неискушённого зрителя, который незнаком ни с внутренней обстановкой в среде боевиков, ни с географией местных ландшафтов. Попробуем разобраться в том, что же всё-таки произошло.

Во-первых, стоит сказать, что «Гиви» погиб всё же в Макеевке, а не в Донецке. Это место – Ганзовка – административная граница двух городов. Именно там, по улице Фонтанная, 44, находился его главный штаб, а вместе с тем – одна из самых охраняемых баз «Сомали».

География места крайне важна (и каждый может проверить её по карте), так как дальнейший абсурд об украинской ДРГ будет не выдерживать никакой критики именно из-за расположения части. Фонтанная, 44 – это обнесённое высоким забором с проволокой 6-этажное здание, с круглосуточными (!) часовыми по всему периметру. С востока от здания, всего в 30-ти метрах, узкая улица, сразу за которой – частный сектор. С юга – то же самое, только вместо частных домов – несколько девятиэтажек. С запада – пара гаражей, а в сорока метрах от них – объездная. Ну а с севера к базе вообще почти вплотную примыкает трёхэтажное здание. Кроме того, всего в полукилометре отсюда находится и ещё один объект боевиков – «отжатый» бригадой «Пятнашка» Донецкий христианский университет, в котором теперь оборудованы казармы. Это также весьма важно при дальнейшем анализе и ответе на вопрос, а могли ли вообще украинские диверсанты выбраться с такой местности живыми?

Штаб «Гиви» – фактически неприступный режимный объект без возможности нанесения удара извне

Таким образом, штаб «Гиви» – фактически неприступный режимный объект без возможности нанесения удара извне. Кроме того, по сообщениям самих боевиков, возле парадного входа, вблизи которого был нанесён удар, находится отдельный патруль, который сообщается с ещё двумя часовыми, размещёнными с боков здания.

Едва я вытащил его из кармана, чтобы сделать хотя бы пару снимков издалека, ко мне тут же подошёл один из боевиков и сказал, чтобы я телефон спрятал обратно

Другими словами, выстрел из пресловутого «Шмеля» с самой улицы исключён – человека бы сразу заметили. Выстрел из соседних улиц, как я уже сказал, невозможен из-за частных домов. Вариант с подъехавшим авто также нереален: всё те же боевики заявляют, что «как только останавливается машина, к ней сразу повышенный интерес (там запрет на остановку транспорта – не выяснишь, почему остановились, получишь в челюсть)». Серьёзность охраны территории могу подтвердить в том числе я, так как даже после самого взрыва местных направляли в обход этой улицы, а мне не дали даже включить телефон: едва я вытащил его из кармана, чтобы сделать хотя бы пару снимков издалека, ко мне тут же подошёл один из боевиков и сказал, чтобы я телефон спрятал обратно. И если есть потребность поговорить – отошёл на 200 метров отсюда.

Однако «официальная» версия «ДНР» выглядит именно так: украинская ДРГ произвела выстрел из реактивного огнемёта «Шмель», и «Гиви» сгорел заживо.

Те же боевики «Сомали» утверждают, что доступ к кабинету «Гиви», включая его охранника, имели только те, кого он назначал лично и кому полностью доверял

Кстати, труп так и не был показан (был накрыт одеялом). От первоначальной версии взрывного устройства боевики отказались, чем поставили самих себя в трудное положение: подкупленный личный состав, который бы мог заложить бомбу, – это ещё куда ни шло. Хотя те же боевики «Сомали» утверждают, что доступ к кабинету «Гиви», включая его охранника, имели только те, кого он назначал лично и кому полностью доверял. Версия со «Шмелём» от нашей ДРГ – полный абсурд. Сразу же встаёт вопрос – как исполнителя пустили на «территорию части»? Допустим, человек без нервов смог зайти туда во время пересменки постов. Выстрелил. У него есть всего 5-10 секунд, прежде чем патруль прибежит к месту. Что дальше? Куда он сможет уйти? Версию с заехавшим в часть авто, на котором мифические диверсанты и скрылись, вообще не рассматриваем, ибо это просто невозможно: в этом случае все часовые должны были быть «в доле» и открыть ворота в часть. Предположим, что всё-таки чудом исполнитель бежал. Но куда? Вокруг – жилой квартал. Рядом – база «Пятнашки». К базе «Сомали» уже мчат патрули «полиции», «МЧС», «МГБ» и «прокуратуры». Сама «ДНР» – просто зона с десятками блокпостов и заминированной территорией. При реальном, не постановочном «плане перехвате» у исполнителя нет никаких шансов. И потом – куда делся сам «Шмель»? Трудно себе представить, что украинский диверсант бежит по частному сектору Макеевки со «шмелём» через плечо куда-то в направлении Марьинки.

«Гиви» был абсолютно медийной персоной в отличие от «Моторолы», у которого действительно был авторитет среди «Спарты» и части местного населения

Таким образом, «Гиви» убрали свои. Вопрос только в том, кто именно: местные или спецы из РФ. Первый вариант довольно правдоподобен. За малейшие нарушения в «Сомали» могли сломать рёбра или воткнуть нож, не говоря уже о многочисленных слухах о казнях своих бойцов за доносы тех в «МГБ» на комбата. «Гиви» был абсолютно медийной персоной в отличие от «Моторолы», у которого действительно был авторитет среди «Спарты» и части местного населения. И нужно ещё постараться, чтобы отыскать в сети видео, на котором «Гиви» воюет, а не раздаёт интервью. Одним словом, его смерть, похоже, не устроила всего одного человека. И этот человек – он сам.

Cергей Андреев, безработный, город Макеевка

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