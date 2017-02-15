Президент Молдови: нейтралітет без членства в НАТО і колективній системі СНД

Новий президент Молдови Ігор Додон заявив, що його країна має майбутнє лише в співпраці як із Заходом, так і зі Сходом, але висловився проти членства його країни в НАТО чи колективній системі безпеки СНД під проводом Росії. В інтерв’ю Молдовській редакції Радіо Вільна Європа президент Додон також висловився проти відкриття Інформаційного центру НАТО в Кишиневі та закликав парламент та уряд не поспішати з відкриттям офісу, не дивлячись на попередню згоду з їхнього боку на такий крок Альянсу.

– Пане президенте, Ви виступаєте проти Інформаційного офісу НАТО в Кишиневі, але чи означає це, що Ви взагалі проти співпраці з Північноатлантичним альянсом?

– Ми співпрацювали донині і всі програми співпраці виконувались дуже добре. Але навіщо нам офісу НАТО? Офіс НАТО в Кишиневі, в нейтральній країні, є провокацією.

– Але уряд та парламент Молдови наполягають на відкритті Інформаційного офісу НАТО в Кишиневі… Як тоді бути?

– Я дав їм рекомендацію, щоб вони не поспішали. Якщо вони поспішатимуть, тоді наступний парламент та уряд скасують цю угоду, НАТО закриє свій офіс і піде з Молдови. Навіщо нам такий розвиток подій?

– То Ви проти НАТО, але чи означає це, що Ви за членство Молдови в системі колективної безпеки СНД?

– Я не хочу цього. Я не хочу щоб наші збройні сили були в НАТО чи у військовому союзі СНД під проводом Росії.

– Який у Вас графік візитів, які, звичайно, певної мірою віддзеркалюють зовнішньополітичні пріоритети?

– Я сподіваюся, що відвідаю членів СНД Азербайджан та Білорусь, і, можливо, Вірменію, члена Євросоюзу Угорщину, і (президент Туреччини Реджеп Таїп) Ердоган приїде, імовірно, до Молдови у травні.

– Коли говорять про зовнішньополітичну орієнтацію Молдови, то Вас називають президентом, орієнтованим радше на Росію. Наскільки це справедлива оцінка?

– Молдова не має майбутнього без співпраці з усіма країнами, переважно з важливими геополітичними силами. Молдова не має майбутнього без співпраці як зі Сходом, так і з Заходом. Ми маємо співпрацювати і з Російською Федерацією, і з Брюсселем. Ось чому і поїхав до Брюсселя і Москви. Молдова має співпрацювати з Бухарестом – як сусіди, як друзі – і з Києвом також. Іншого вибору у нас немає.

– В цьому переліку геополітичних орієнтирів Ви не назвали Сполучені Штати Америки…

– Я неодноразово надсилав чіткий посил Сполученим Штатам і подякував їм за підтримку, яку вони надали Молдові протягом років.