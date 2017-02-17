«Заради такого варто жити» − хлопець з ДЦП створив мобільний додаток

Анастасія Тумік, Катерина Талікова
«Людина завжди прагне чогось більшого» − говорить про себе Ігор Романчук із Івано-Франківська. Хлопець народився з ДЦП, але це не завадило йому відчувати себе повноцінним членом суспільства, мати роботу та вести активний спосіб життя. Ігор освоїв професію програміста, працює в аутсорсинговій компанії та активно займається волонтерством.
Півроку тому в Ігоря Романчука з’явилася ідея створити додаток, що полегшив би життя людям, які пересуваються на візках та матусям із колясками. Так в Івано-Франкіську з’явився безкоштовний мобільний додаток FriendlyIF, який показує карту пандусів на спорудах міста. На карті є три кольорові маркери: зелений означає, що будівля добре пристосована для пересування, жовтий – пандус є, але не дуже зручний, червоний – без сторонньої допомоги до споруди потрапити неможливо.
Люди з особливими потребами повинні відчувати, що вони захищені
«Люди з особливими потребами повинні відчувати, що вони захищені. Я був шокований, наскільки багато у нашому місті «червоних» пандусів, що непристосовані для самостійного пересування. В мене багато друзів на візках, і я хотів полегшити їхні життя», – пояснює Ігор.
На сьогоднішній день додаток став популярним, ним активно користуються іванофранківці та цікавляться жителі інших міст. Сам розробник сподівається: програма допоможе привернути увагу суспільства до проблем людей з особливими потребами, і з часом зручних зелених пандусів, хоча б в Івано-Франківську, стане більше.
«Не вчився, а просто «літав»
Ідея створення мобільного додатку з’явилася в Ігоря після навчання на спеціальному курсі з Java-програмування для людей з інвалідністю. «В університеті мій викладач Сергій Іщеряков розповів про таку можливість навчання. Дистанційний курс тривав кілька місяців. Не кривитиму душею – вчитися було нелегко, потрібно було освоїти багато інформації» – розповідає Ігор.
«З людьми з інвалідністю працювати легше, адже вони з усіх сил хочуть стати повноцінними членами суспільства та мають сильну мотивацію. Коли Ігор почав вчитися, то просто «літав», − ділиться спогадами про свого учня Сергій Іщеряков.
Чоловік згадує, як випадково зустрівся з Ігорем під час прогулянки вулицями Івано-Франківська. Хлопець тоді тільки закінчив роботу над додатком. «Він був таким щасливим, кинувся мені на шию: «У мене вийшло, я зробив свій перший проект! Заради такого варто жити!» − згадує викладач. Він переконує: приклад Ігоря показує, що людському натхненню і бажанню немає меж.
Навчання по-новому
Нещодавно компанія SmartMe University, навчання в якій закінчував Ігор, запровадила новий курс із програмування JavaGR8 ADAPT. Він безкоштовний для людей з інвалідністю. Програма немає вікових обмежень та триває приблизно 6 місяців.
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«Для проходження курсів достатньо мати доступ до мережі Інтернет, навички роботи з комп’ютером на рівні користувача та бажання вчитися», − каже директор SmartMe University Оксана Біла. Навчання проходить у онлайн-режимі під керівництвом тренера Сергія Іщерякова, який перевіряє домашні завдання та допомагає розв'язувати складні задачі. Після закінчення курсів учасники програми отримують сертифікат міжнародного рівня.
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«Дистанційне навчання і робота – чи не єдина можливість людині з інвалідністю бути конкурентоспроможною на ринку праці. Ми за те, щоб створювати незалежне життя людей з особливими потребами», – розповідає Юлія Ресенчук, президент благодійного фонду "АІК", який також долучився до проекту.
«Робота в мене творча»
Навчання з Java-програмування – не єдина сфера, яку освоїв Ігор. Хлопець займається фотографією, пише вірші та любить подорожувати. Багато часу Ігор приділяє волонтерству: «Це важлива частина мого життя. Разом із благодійними організаціями ми опікуємося бездомними, літніми людьми, дітьми з особливими потребами».
Хлопець впевнений у своїх силах, любить свою роботу та каже, що йому немає на що нарікати. «Я творча особистість і робота в мене творча», – наголошує Ігор Романчук.
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