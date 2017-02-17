Вперше в Україні відбулась прем’єра вистави «Том на фермі» за п’єсою канадського драматурга Мішеля Марка Бушара. Автор – не лише сценарист та письменник, а й відомий активіст, який відстоює толерантність та рівність у Квебеці в Канаді. У центрі його історії – кохання чоловіків та вимушена брехня через гомосексуальність. Режисер постановки, львівський драматург Павло Ар’є переконаний, що українське суспільство потребує таких вистав, тим більше коли ми так часто кажемо про Європу. Наразі вистава презентується у Києві, а потім у Львові. Згідно з планами організаторів, глядачі зможуть побачити твір Мішеля Бушара на сцені впродовж 2017 року на сцені «Дикого театру» та Театру Лесі Українки. (Автори: Катя Старокольцева, Роман Скрипник)