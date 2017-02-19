Віче до третіх роковин розстрілу учасників Революції гідності відбулося ввечері 19 лютого біля пам’ятника дюку де Рішельє на Приморському бульварі Одеси. Саме на цьому місці з листопада 2013-го до весни 2014 року майже щодня збиралися одесити-прихильники європейського курсу розвитку України і єдності країни.



У пам’ять про загиблих в Києві героїв Небесної сотні і на честь 25-ї річниці затвердження державного гербу України одесити вишикувались у вигляді тризуба, запаливши ліхтарики і свічки.