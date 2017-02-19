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20 Лютий 2017, Київ 00:49
Фотогалереї

В Одесі вшанували пам’ять загиблих учасників Революції гідності (фотогалерея)

Віче до третіх роковин розстрілу учасників Революції гідності відбулося ввечері 19 лютого біля пам’ятника дюку де Рішельє на Приморському бульварі Одеси. Саме на цьому місці з листопада 2013-го до весни 2014 року майже щодня збиралися одесити-прихильники європейського курсу розвитку України і єдності країни.

У пам’ять про загиблих в Києві героїв Небесної сотні і на честь 25-ї річниці затвердження державного гербу України одесити вишикувались у вигляді тризуба, запаливши ліхтарики і свічки.
Скорботне віче почалося з молитви і хвилини мовчання
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Скорботне віче почалося з молитви і хвилини мовчання

На віче прийшли кілька сотень одеситів
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На віче прийшли кілька сотень одеситів

Люди принесли з собою прапори і світлини загиблих героїв
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Люди принесли з собою прапори і світлини загиблих героїв

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Коли лунала пісня &laquo;Пливе кача&raquo;, люди встали на коліна
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Коли лунала пісня «Пливе кача», люди встали на коліна

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Надписи на плакатах &ndash; про розчарування владою
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Надписи на плакатах – про розчарування владою

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