Третя річниця розстрілу на Інститутській

Минає три роки відтоді, як на вулиці Інститутській у Києві силовики відкрили вогонь по учасниках акції протесту на Майдані. Вранці 20 лютого 2014 року загинуло 48 осіб, а ще близько сотні дістали поранення. Зараз у Києві триває судовий процес над п’ятьма колишніми бійцями «Беркуту», яких обвинувачують у розстрілі активістів. Інші підозрювані – втекли з України. За словами адвокатів родин загиблих, вирок у цій справі буде не раніше, ніж через рік. Питання – хто віддав силовикам наказ стріляти? – досі залишається відкритим.

Вранці 20 лютого 2014 року активісти Майдану перейшли в наступ на силовиків, які почали відступати по вулиці Інститутській. Активісти Майдану, які слідом за ними рушили по Інститутській потрапили під прицільний обстріл. Тоді від вогнепальних поранень загинуло 48 протестувальників, а ще близько сотні – дістали поранення.

Цей розстріл став переломним моментом Революції гідності: проти Віктора Януковича запровадили міжнародні санкції, в парламенті, фактично, припинила існування пропрезидентська більшість. Відтак Віктор Янукович погодився на дострокові президентські вибори, а невдовзі втік до Росії.

Суд триватиме не менше року, слідство триває

Досі немає відповіді на запитання: хто віддав наказ стріляти по активістах Майдану? У 2015 році тодішній генеральний прокурор Віктор Шокін заявляв, що наказ стріляти віддав тодішній президент Віктор Янукович. У свою чергу, сам Віктор Янукович, виступаючи на процесі над бійцями беркуту в якості свідка, заявив, що йому нічого не відомо про накази, які віддавалися вранці 20 лютого співробітникам «Беркуту» чи інших силових відомств.

(Відео користувача YouTube Війна)

Зараз у Святошинському суді Києва триває судовий процес над обвинуваченими у масових вбивствах 20 лютого. На лаві підсудних четверо бійців спеціальної роти та заступник командира київського «Беркуту». Решта обвинувачених, а це близько двадцяти осіб, зараз перебувають у Росії або в окупованому Криму. Десь половина з них отримали російське громадянство.

За словами адвоката родичів загиблих Євгенії Закревської, судові слухання у цій справі не затягуються, проте чекати на швидке оголошення вироку все ж не доводиться.

«Фактично, досліджується кожне окреме вбивство і кожен окремий замах на вбивство. При цьому ще й потрібно зіставляти все це, досліджувати докази щодо загальної картини, яка на той момент була. Думаю, ще не менше року ця справа буде розглядатися. Тим більше, що судом призначена ще одна балістична експертиза, яка десь півроку буде проводитись», – зазначає захисник.

Крім того, ще одна справа щодо розстрілів 20 лютого продовжує розслідуватися.

«Там збираються докази по тих, кого немає на лаві підсудних, а також встановлюються можливі інші причетні. На відео є люди і в іншій формі, є інші кулі. Але, з матеріалів слідства випливає, що абсолютна більшість вбитих – це ті, хто вбиті і поранені спецротою», – зазначає Євгенія Закревська.

Генпрокурор обіцяє нові обвинувачення

Днями на брифінгу генпрокурор Юрій Луценко заявив, що після того, як будуть внесені зміни до закону про заочне засудження, організаторам злочинів проти Майдану можуть бути висунуті нові обвинувачення.

«Я поставив вимогу перед начальником департаменту у справах Майдану, паном Горбатюком: відразу після ухвалення цього закону відкоригувати підозру, з огляду на отримані останні результати слідства, і пред’явити оновлену підозру Януковичу, Захарченку, Якименку та іншим посадовим особам за незаконне оголошення антитерористичної операції, залучення спецпідрозділів до розгону Майдану, що призвело до сотні людських жертв і сотень потерпілих», – каже він.

20 лютого 2014 року були загиблі й поранені серед силовиків. Називали імена щонайменше чотирьох правоохоронців, які загинули того дня. За словами Юрія Луценка, слідство щодо пострілів з боку Майдану в правоохоронців також ведеться. Утім, про підозрюваних та обвинувачуваних у цій справі наразі немає відкритої інформації.

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