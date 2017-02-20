Учасники блокади Донбасу в неділю зчепилися з поліцією під АП

Київ – П’ятеро учасників протесту проти торгівлі з районами Донбасу, контрольованими сепаратистами, були затримані. Ще принаймні десятеро мітингувальників отримали поранення під час сутичок з поліцією в Києві ввечері у неділю, 19 лютого. Кількасот протестувальників намагалися встановити намет біля адміністрації президента, але зрештою частина з них залишилася на ніч на майдані Незалежності. Головні їхні вимоги – активніша робота влади для визволення полонених і припинення руху товарів через лінію фронту. За словами ініціаторів протесту, торгівля з окупованими районами полегшує Росії та підтримуваним нею сепаратистам фінансування війни проти України. Експерти ж уточнюють, що на постачання зброї з Росії блокада ніяк не вплине. Ці протести та блокування залізниці на лінії зіткнення збіглися в часі з загостренням бойових дій на південній ділянці фронту та в місті Авдіївка, де вогнем з танків і артилерії було зруйновано декілька будинків та порушено електро- і водопостачання.

19 лютого кілька сотень протестувальників зібралися на вулиці Банковій, вимагаючи припинити торгівлю з частиною Донбасу, яку контролюють проросійські сепаратисти та російські війська. За оцінками координаторів цього протесту, депутатів від «Самопомочі» Семена Семенченка та Єгора Соболєва, на Банкову вийшло кілька тисяч українців.

Протестувальники, частина з яких донедавна брала участь у торговельній блокаді окупованих районів на сході України, спробували встановити військовий намет перед Адміністрацією президента, аналогічний до тих, які ставлять на коліях біля лінії зіткнення учасники блокади. Це закінчилося сутичкою, і зрештою правоохоронці забрали намет. Ще кілька сутичок виникло під час того, як протестувальники спускалися від АП до Європейської площі.

В управлінні Національної поліції у місті Києві повідомили, що після сутичок у столиці було затримано п’ять осіб, травмовані двоє правоохоронців. Пізніше було уточнення, що травм зазнали троє поліцейських.

«Близько 19-ї години учасники акції прибули до Адміністрації президента, де між ними та правоохоронцями виникла словесна перепалка і штовханина. Згодом частина активістів повернулися до Європейської площі: біля встановленого пункту пропуску кілька осіб почали провокувати правоохоронців та зламали металеву рамку. Під час сутички поліцейські затримали кількох активних учасників», – повідомляється на сайті столичної поліції.

До ранку 20 лютого затриманих, зокрема, засновника добровольчого руху ОУН та ветерана української воєнної операції на Донбасі Миколу Коханівського відпустили з Деснянського райвідділку Нацполіції, повідомили народні депутати у соцмережах.

Організатори протесту закликають всіх небайдужих прийти на майдан Незалежності ввечері 20 лютого, тим часом частина протестувальників залишалися на майдані біля стели на ночівлю. На ранок там залишалося менше десяти осіб: ночували на карематах, без наметів, проте організатори надали чай та продукти для тих, хто провів на майдані ніч.

Депутати Єгор Соболєв і Семен Семенченко називають президента Петра Порошенка «диспетчером торгівлі з окупантами», а дії правоохоронців порівнюють з діями «Беркуту» під час Революції гідності.

Головна мета протесту – змусити парламент і президента ухвалити і підписати закон про статус окупованих територій, який передбачає припинення обміну товарів з окупованими територіями, стверджує один з організаторів блокади на Донбасі та акції протесту в Києві, народний депутат від «Самопомочі» Єгор Соболєв.

«Я 20 лютого в парламенті казатиму, що завдання Верховної Ради – стати на бік людей. І 20 лютого ми просимо прийти на майдан киян. Бо нині було лише кілька тисяч. Нам треба більше людей, щоб ситуація змінилася. Щоби нова поліція не поводилася як старий «Беркут», щоби в парламенті ухвалили закон, який заборонить торгівлю на крові. Щоби президент не боявся наметів а пишався тим, що очолює державу настільки активних і вільних громадян»,– заявив Соболєв Радіо Свобода.

За словами депутата, у парламенті з 2014 року лежить законопроект про статус окупованих територій. Цей документ покладе на Росію відповідальність за утримання цих територій та за дотримання прав людини на них, а також – заборонить будь-який рух товарів через лінію зіткнення.

Торгівля з територіями, які контролює Путін через Захарченка і Плотницького, надає йому ті ресурси, за рахунок яких він і далі нападає на наших людей

«Зрозуміло, що торгівля з територіями, які контролює Путін через Захарченка і Плотницького, надає йому ті ресурси, за рахунок яких він і далі нападає на наших людей», – наголошує депутат і координатор протесту.

Соболєв уточнив, що йдеться і про припинення постачання вугілля з ОРДЛО. Виняток, за його словами, законопроект, поданий «Самопоміччю», передбачає для продуктів харчування та гуманітарної допомоги.

Народний депутат Мустафа Найєм також повідомляв у телеефірі, що готує альтернативний законопрект про окуповані території, який дозволяє лише торгівлю, вигідну Україні, але мінімізує вивезення товарів з ОРДЛО, щоб «не фінансувати сепаратистів».

Частина експертів засудила блокаду протести через обраний для них час

Ініціювання будь-яких політичних та протестних акцій у річницю загибелі Небесної сотні може бути свідченням особливого цинізму, стверджує в ефірі Радіо Свобода політолог Євген Магда.

Бачимо прагнення окремих політиків використати ту «енергію пам’яті», пов’язану з подіями 2014 року

«Бачимо прагнення окремих політиків використати ту «енергію пам’яті», пов’язану з подіями 2014 року, для того, щоб отримати додатково людський ресурс для своїх протестів. У мене є багато запитань до того, як здійснюється ця блокада і ким здійснюється, але я розумію, що її ініціатори розраховують на настрої суспільства, – пояснює аналітик. – Значною мірою наше суспільство все-таки втомлене за три роки гібридної війни з Росією. Воно втомлене від того, що реформи не завжди є ефективними, і тому є в суспільства попит на швидкі рішення».

Магда не бачить логіки в діях блокувальників: за його словами, дефіцит вугілля, яке надходить через лінію зіткнення, ослаблює Україну, але водночас блокада не впливає на трафік зброї, яка надходить з Росії в непідконтрольні райони Донбасу.

«Для чого держава, яка протидіє одній з найпотужніших країн світу, обмежує ввезення вугілля-енергоресурсів на контрольовану собою територію? Як це пояснити логічно? Ідеться про ввезення вугілля під час опалювального сезону. Як пояснити фарс навколо начебто знайденого на станції Бахмут вантажу зброї, який нібито їхав на територію ОРДЛО. Для чого це робити, якщо є 400 кілометрів неконтрольованого російсько-українського кордону через які можна танкові дивізії заганяти? Що, власне, Росія і робить», – зазначає Євген Магда.

Блокада, протести і загострення на фронті: збіг у часі чи причинно-наслідковий зв’язок?

У вихідні посилення обстрілів відбулося в районі Авдіївки, нині ж загострення ситуації перемістилося на Маріупольський напрямок, повідомляють у штабі АТО. Авдіївка знову залишилася без води і електроенергії, однак цього разу об’єкти життєзабезпечення живлять від генераторів, повідомив начальник прес-центру штабу АТО Сергій Клименко. Він підтвердив інформацію про застосування по житлових районах Авдіївки на вихідних важкого озброєння, зокрема танків, яке призвело до руйнувань помешкань. Також один з місцевих мешканців загинув від поранень, уточнює Сергій Клименко.

«Застосування танку ми підтвердили: знайшли та задокументували «постріл» від танку калібром 125 міліметрів. Є докази того, що танк стріляв по житловому масиву. Було кілька влучань у житлові будинки, в одному випадку в багатоповерхівці пошкоджено три квартири одразу – одним пострілом з танку», – розповідає Клименко.

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, оглядаючи руйнування в Авдіївці, дав доручення терміново розпочати відновлювальні роботи. Матеріали для дахів у приватному секторі від влади вже надійшли, місцеві жителі намагаються перекрити дах самостійно, свідчить відео, яке оприлюднив Жебрівський у себе на сторінках у соцмережах. Він повідомляє, що руйнування є серйозними не лише в Авдіївці, а й у населених пунктах Волноваського району. Так, у селищі Трудівське пошкоджено 22 будинки, оскільки проросійські сепаратисти та російські війська «прицільно гатять по житлових районах», стверджує Жебрівський.

​Тим часом ватажки сепаратистів та російські посадовці звинувачують у руйнуванні житла на Донбасі українську сторону.

Військовий експерт Олег Жданов, колишній співробітник оперативного управління Генштабу Збройних сил України, нагадує, що загострення на фронті почалося до блокади і протестів у Києві. Тож активізація бойових дій пов’язана не з подіями у столиці та на підконтрольній частині Донбасу, а з українсько-російськими переговорами, стверджує Жданов.

Таким способом – обстрілом українських позицій, житлових кварталів – вони змушують нас сісти за стіл переговорів з представниками «новоутворень», які є на окупованих територіях

«Я б особливо не пов’язував протестні настрої й загострення на Донбасі, яке відбувається за політичними мотивами. Сергій Лавров, міністр закордонних справ Росії, сказав на зустрічі в нормандському форматі, що доки ми не сядемо за стіл переговорів з лідерами «псевдореспублік», доти ніякого результату в переговорному процесі не буде. Тому таким способом – обстрілом українських позицій, житлових кварталів – вони змушують нас сісти за стіл переговорів з представниками «новоутворень», які є на окупованих територіях», – стверджує військовий експерт.

На думку Жданова, Росія чітко визначила свої задачі і цілі в цьому конфлікті створити дві автономії на Донбасі.

«З політичної точки зори вони вже почали формувати нам суб’єкти федерації або конфедерації, як вони це бачать. Вони визнали зараз документи, цих невизнаних «республік», тобто вони їх легалізують. Зараз керівництво цих «республік» також буде реалізовуватися в Росії. Скоріше за все, наступним етапом буде, цілком можливо, проведення якихось псевдовиборів на цих територіях і формування так званих «органів місцевого самоврядування», – прогнозує Олег Жданов.

Блокада на фронті й протести у Києві: сценарій дестабілізації чи просто «накипіло»?

Мета блокади і протестів – внутрішня дестабілізація України, вигідна Кремлю – таку думку неодноразово висловлювали представники парламентської коаліції та високопосадовці. І якщо позиція уряду – однозначно проти блокади, то президент України Порошенко змінював свою думку. У 2014 році його указом торгівля з ОРДЛО суттєво обмежувалася, і цей указ є чинним, вказують експерти.

Утім, частина експертів не виключають, що протестувальників та учасників блокади можуть використовувати для внутрішньої дестабілізації без їхнього відома.

Дехто з експертів говорить, що викликають сумніви особи депутатів, які підтримали блокаду і протести в Києві, але сама ідея припинення торгівлі з ОРДЛО є актуальною.

Водночас військовий експерт Ігор Козій говорить про те, що протести в тилу є синхронними із загостренням на фронті великою мірою через бездіяльність чинної влади.

«До кінця не є зрозумілою позиція влади щодо блокади ОРДЛО. Президент каже одне, прем’єр – інше, секретар РНБР – пише третє. І доки вони не будуть відповідально виконувати обов’язки, довірені їм громадянами, особливо стосовно комунікацій з народом, доти будуть нерозуміння, спекуляції з боку Росії та інформаційні війни», – стверджує Козій.

Експерт вказує на те, що ідеться саме про нездатність уряду зменшити наслідки бойових дій для мирного населення та унормувати рух товарів через лінію зіткнення, а також – аргументувати всі свої дії для українських громадян.

Тим часом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонував врегулювати рух товарів у зоні конфлікту, дозволивши пересування лише вугілля, гірничого та деякого іншого обладнання.

А секретар РНБО Олександр Турчинов в одному з останніх інтерв’ю заявив, що є прихильником припинення торгівлі з окупованими територіями.

Турчинов закликає використовувати досвід Хорватії, яка у 1990-х роках теж зазнала окупації частини своєї території, на яких з’явилися сепаратистські утворення.