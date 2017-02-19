У центрі столиці з нагоди річниці Революції гідності на майдані Незалежності зібралися прихильники Організації українських націоналістів (ОУН). До них приєдналися учасники торгової блокади на сході України. Згодом активісти вирушили під стіни Адміністрації президента, де встановили намет і оголосили про новий так званий «редут» торгівельної блокади. Їх супроводжують представники правоохоронних органів. Організатори обіцяють підвезти ще більші намети і залишитися на ніч. Заблокували ж підхід до Банкової лише зі сторони вулиці Інститутської.