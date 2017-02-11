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11 Лютий 2017, Київ 23:00
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Торговельна блокада: закрито ще один напрямок (відео)

Торговельна блокада: закрито ще один напрямок (відео)
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У ніч із 10 на 11 лютого активісти, які блокують залізничні колії на Донбасі, заблокували ще один напрямок неподалік Торецька. За словами учасників блокади, ця гілка є важливим шляхом сполучення між підконтрольною і непідконтрольною територіями України. Цим напрямком щоденно їздять вантажні потяги із промисловою продукцією в обидві сторони. Запевняють, що незручностей для місцевих жителів, місцевих підприємств та «Укрзалізниці» не спричиняють. Додають, що є ще одна гілка, яку вони блокуватимуть згодом.

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