Торговельна блокада: закрито ще один напрямок (відео)

У ніч із 10 на 11 лютого активісти, які блокують залізничні колії на Донбасі, заблокували ще один напрямок неподалік Торецька. За словами учасників блокади, ця гілка є важливим шляхом сполучення між підконтрольною і непідконтрольною територіями України. Цим напрямком щоденно їздять вантажні потяги із промисловою продукцією в обидві сторони. Запевняють, що незручностей для місцевих жителів, місцевих підприємств та «Укрзалізниці» не спричиняють. Додають, що є ще одна гілка, яку вони блокуватимуть згодом.