У Запоріжжі на мітингу на підтримку блокади висловили недовіру уряду та президенту

19 лютого у Запоріжжі на майдані героїв Революції гідності відбувся мітинг на підтримку блокади на Донбасі. Активісти принесли з собою вугілля та дитячі іграшки, які полили червоною фарбою як символом крові.

Під час мітингу активісти зачитали звернення запорізьких ветеранських організацій, учасників АТО до центральних органів влади. Охочим пропонували поставити підпис під документом.

«У зв’язку з ситуацією, що склалася в державі, ветерани Антитерористичної операції вимагають: негайного звільнення військовополонених та політв’язнів-громадян України з полону «ЛНР-ДНР» та Російської Федерації; визнання ОРДЛО тимчасово окупованими територіями; припинення торгівлі з контрольованою терористами територією України та фінансування терористичних організацій «ЛНР-ДНР»; недопущення силового розблокування блокади та притягнення до відповідальності осіб, причетних до застосування насильства до активістів блокади...Висловлюємо недовіру президенту України, Верховній раді України та Кабінету міністрів України. У разі ігнорування наших вимог залишаємо за собою право на відновлення та захист конституційних прав шляхом безпосереднього народовладдя», – йдеться у зверненні.

Ініціатори звернення планують передати його до центральних органів влади 21 лютого під час акцій, що проходитимуть під Верховною Радою у Києві. Також під час мітингу було оголошено про створення об’єднання ветеранських організацій учасників АТО «Чорна Рада».

В акції взяли участь близько півтори сотні городян, зокрема депутати Запорізької міської ради від фракцій «Укроп», «Батьківщина» та «Самопоміч».

Сьогодні прихильники торговельної блокади розмістили палатку і облаштували так званий «редут» (замкнене коло), навколо якого планують зосередити акцію з блокування будівлі Адміністрації президента у Києві. Також активісти анонсували появу великого намету під будівлею Адміністрації. Таким чином вони вимагають від президента і провладних сил не перешкоджати блокаді ОРДЛО і припинити будь-яку торгівлю з окупованими районами Донбасу. В акції беруть участь бійці добровольчих батальйонів, зокрема «Донбас», «Айдар» та ОУН, громадські активісти.

У січні активісти, серед яких депутати Верховної Ради та люди, що називають себе ветеранами АТО, розпочали блокаду залізниці з метою припинити торгівлю із окупованими районами Донбасу. Вони пообіцяли влаштувати повну блокаду, якщо найближчим часом не звільнять чи не обміняють усіх українських військовополонених.

У зв’язку з блокадою уряд ухвалив рішення про запровадження надзвичайних заходів в енергетиці. У Кабміні стверджують, що це рішення ухвалили через обмеження поставок вугілля антрацитової групи.