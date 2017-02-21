Як війна на Донбасі впливає на спорт? Поблизу передової відповідь очевидна. Але виявляється, військовий конфлікт в Україні може змінювати правила гри і на світовій футбольній арені. «Todos somos Zozulya» – перекладається як «Ми всі Зозуля». Гравці іспанського клубу «Бетіс» нещодавно вийшли на поле в футболках із таким написом, щоб підтримати свого колегу – українського футболіста Романа Зозулю. Його назвали «нацистом» вболівальники іншого іспанського клубу. Чому фразу «Todos somos Zozulya» тепер можна перекладати як – «футбол, політика і війна», розповість «Донбас.Реалії».