За багатьма подіями в Україні стоїть Ахметов (огляд преси)

У день пам’яті героїв Небесної сотнi в центрі Києва знову відбулися сутички між протестувальниками та правоохоронцями, зазначає газета «Україна молода». Видання пише, що цього разу, «спрацювавши на випередження», депутати від «Самопомочі» поставили під удар саму ідею блокади контрабандних потоків і торгівлі з окупантами. Бо хоча від початку вона і не знаходила однозначної підтримки в суспільстві, все ж озвучила багато політичних схем. Зокрема, дозволила побачити, що за багатьма речами стоїть одна й та ж людина – Рінат Ахметов. І влада нічого, крім надзвичайного стану в енергетиці, не може цьому протиставити. Про це йдеться у статті «Редут» замiсть молитви».

Для влади не існує добрих варіантів вирішення цієї ситуації. Є погані й дуже погані. Хоча було б правильно домовитися, – переконаний експерт «Газети по-українськи». Ветерани АТО можуть відповісти жорстко. А влада не схильна до радикальних сценаріїв. Бо це може стати детонатором протестів у Києві. Газетярі переконують, що потрібно змінити шляхи постачання вугілля і шукати інші варіанти, де його взяти. Докладніше йдеться в статті «Порошенко не братиме на себе розгін блокади».

Гібридна політика влади породжує «гібридні» протести, блокаду й «мирні ініціативи», переконує газета «День». Журналісти вважають, що відсутність чіткої політики з боку чинної влади від самого початку російської агресії (війна чи АТО?), відсутність чіткості в економічних відносинах із Кремлем і окупованими територіями (воювати чи торгувати?), а також створена нею атмосфера напівмиру й цинізму фактично у всьому, спроектували аналогічні процеси та ставлення у відповідь. Про те, як можна вирішити проблему, «День» розповідає в матеріалі «Україні потрібен план. Навіть, три плани».

Український парламент найближчим часом повернеться до питання оптимізації своєї роботи – днями спікер Верховної Ради Андрій Парубій розповів, що першою на черзі стоїть реформа комітетів. Газета «Сегодня» дізналася, які зміни зараз в пріоритеті для Верховної Ради. Стаття називається – «Рада по-новому: штрафи і графік».