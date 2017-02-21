Дружина Марлена Мустафаєва Ельнара розповіла про подробиці обшуку, який проходив в будинку активіста вранці 21 лютого. «У нас вилучили літературу, системний блок комп'ютера, телефон. У шафах оглянули всі речі. Сказали вийти в іншу кімнату мені з дитиною, поки вони обшукують приміщення», – сказала дружина. В окупованому Криму, в мікрорайоні Кам'янка в Сімферополі, російські силовики провели обшук в будинку Марлена Мустафаєва. Також повідомляється про затримання понад 10 осіб, які прийшли його підтримати.