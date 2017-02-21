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21 Лютий 2017, Київ 18:51
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У затриманого в Криму Мустафаєва вилучили літературу, комп'ютер і телефон (відео)

У затриманого в Криму Мустафаєва вилучили літературу, комп'ютер і телефон (відео)
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Дружина Марлена Мустафаєва Ельнара розповіла про подробиці обшуку, який проходив в будинку активіста вранці 21 лютого. «У нас вилучили літературу, системний блок комп'ютера, телефон. У шафах оглянули всі речі. Сказали вийти в іншу кімнату мені з дитиною, поки вони обшукують приміщення», – сказала дружина. В окупованому Криму, в мікрорайоні Кам'янка в Сімферополі, російські силовики провели обшук в будинку Марлена Мустафаєва. Також повідомляється про затримання понад 10 осіб, які прийшли його підтримати.

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