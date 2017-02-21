Михайло Жизневський посмертно стане громадянином України

АЯ

Олена Литвинова

20 лютого батьки білоруса Михайла Жизневського, який загинув на Майдані, – Ніна та Михайло Жизневські, які перебувають зараз в Україні, підписали за сина необхідні документи для отримання ним громадянства України. Посмертно.

«Нас з Михайлом Петровичем запросили до України, – сказала в телефонній розмові Ніна Жизневська. – І ми зробили цю справу. Сподіваємося, що це зніме законодавчі перешкоди, адже негромадянам України не можуть надаватися вищі звання і нагороди. Очікуємо, що найближчим часом український президент Петро Порошенко підпише указ про присвоєння нашому синові високого звання Героя України».

22 січня 2014 року під час Революції гідності Михайло Жизневський був убитий в Києві на вулиці Грушевського пострілом в серце. Він став однією з перших жертв протистояння з силовиками, контрольованими екс-президентом України Віктором Януковичем, який втік до Росії. Михайла привезли в Білорусь і поховали на родовому кладовищі мами під Гомелем.

Президент України посмертно нагородив білоруса орденом Героїв Небесної сотні. Батькам призначена довічна стипендія за загиблого сина.

Ніна та Михайло Жизневські взяли участь у зустрічі з керівництвом України – президентом Петром Порошенком, прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, головою Верховної Ради Андрієм Парубієм і генеральним прокурором Юрієм Луценком. Під час цієї зустрічі вони змогли безпосередньо звернутися до керівників України.

Після цієї зустрічі всі її учасники перемістилися до Михайлівського собору, де очільник Української православної церкви Київського патріархату Філарет провів богослужіння в пам'ять про Героїв Небесної сотні.

Оригінал матеріалу​ – на сайті Білоруської редакції Радіо Свобода