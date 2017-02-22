Наскільки небезпечний для України військовий контингент Росії у Придністров’ї?

Росія може атакувати Україну з Придністров’я, де дислокується її військовий контингент, заявив президент Петро Порошенко. Молдовський експерт коментує, що його держава фактично захоплена Росією. І, зважаючи на те, що зараз при владі залежний від олігархату проросійський президент, а через рік-півтора у Молдові відбудуться парламентські вибори – ще невідомо, хто і які рішення тоді ухвалюватиме.

Російський військовий контингент у Придністров’ї також може бути використаний для атаки на територію України. Про це заявив президент України Петро Порошенко, виступаючи під час зустрічі оперативного збору керівного складу Збройних сил України.

«Російський військовий контингент на південному заході – у придністровському регіоні Республіки Молдова, неконтрольованому Кишиневом – теж може бути використаний у будь-який час для атаки на нашу територію», – сказав Порошенко.

Президент додав, що придністровський напрямок варто розглядати у зв’язці з кримським.

«І хоча їх там (у придністровському регіоні Республіки Молдова – ред.), за нашими даними, і не так багато, вони як допоміжна сила до понад 20 тисяч вояків в анексованому Криму здатні створити нам додаткові проблеми», – додав він.

Присутність російських військ – проблема і для Молдови, і для України

Присутність російських військ, засобів радіоелектронної розвідки та спецслужб – це реальна небезпека для національної безпеки Молдови та України. І доки цей «анклав, підконтрольний Росії», існує – він може у будь-який час бути використаним для дестабілізації ситуації в регіоні. Таку думку в коментарі Радіо Свобода висловив молдовський політичний експерт Оазу Нантой.

Молдова як правова держава ще не сформувалась, і її політичний процес не зараз дуже залежить від Росії, говорить він. Чинний президент Молдови Ігор Додон не є самостійною фігурою у політиці: його вважають людиною найбільшого молдовського олігарха Влада (Володимира) Плахотнюка, який раніше двічі обирався депутатом парламенту Молдови (з грудня 2010-го до лютого 2013 року обіймав посаду першого віце-спікера – ред.) та який зацікавлений повернути владу через підконтрольні йому політичні сили.

«Ігор Додон, який зараз вправляється у проросійській риториці, усіма засобами «пропихувався» до влади паном Плахотнюком. Зараз вони розігрують між собою партію «поганий слідчий – хороший слідчий». Плахотнюк кричить, що він проєвропеєць, Додон – що любить Росію. Та залишається відкритим питання про їхнє партнерство», – говорить Нантой.

Інше питання, що «корумповані та слабкі держави, якою є Молдова» – легка здобич для контролю Росії, каже експерт.

«Формально ми встигли підписати угоду про асоціацію з Євросоюзом, громадяни Молдови отримали безвізовий режим. І, здавалось би, ці речі змінити досить складно. Та за умов, коли через рік-півтора насуваються парламентські вибори, і Молдова навіть не намагається нічого протиставити російській пропаганді, – залишається відкритим питання, якою країною тоді буде Молдова. І хто тоді вирішуватиме, і на чию користь», – говорить Нантой.

Водночас Росія має проблему з ротацією власних військовослужбовців – як тих, які входять до миротворчих батальйонів, так і до оперативних груп, говорить молдовський експерт.

«І вони ідуть незаконним шляхом: набирають до оперативних груп російських військ громадян Росії, які проживають на лівому березі Дністра. Але у будь-якому випадку це на регіональному рівні ці збройні формування залишаються реальним ризиком як для Молдови, так і для України», – вважає експерт.

Не виключено, що у Порошенка є певні дані – Тодоров

Суто технічно атака російських військ із Придністров’я можлива, адже там є достатньо боєздатне російське формування. Утім, судячи з того, як російсько-український конфлікт зараз розгортається, такий розвиток подій навряд можливий. Таку думку в коментарі Радіо Свобода висловив експерт-міжнародник Ігор Тодоров.

Водночас має значення вже те, що Петро Порошенко озвучив цю тезу на загал, вважає Тодоров.

«Він, мабуть, найбільш поінформована особа в нашій країні. І не виключено, що у нього є певні дані. І оприлюднення такої позиції, можливо, завадить таким різким крокам із боку Російської Федерації», – вважає Тодоров.

Лідер сепаратистів невизнаного Придністров'я Євген Шевчук у листопаді 2016 року заявляв, що жителі невизнаної Придністровської республіки вимагають, щоб російські війська, які розташовані на території невизнаної держави, продовжували залишатися на місці.