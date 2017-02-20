Чорногорія звинуватила Росію в причетності до спроби держперевороту, Кремль заперечує

Спеціальний прокурор Чорногорії Мілівоє Катнич заявив в ефірі місцевого телеканалу, що деякі «російські державні органи» були причетні до спроби державного перевороту і замаху на тодішнього прем'єр-міністра країни. Згідно з заявами чорногорської прокуратури, переворот мав відбутися в день парламентських виборів у жовтні 2016 року. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відповів, що такі заяви «голослівні».

«Ця новина стоїть поряд з іншими голослівними звинуваченнями нашої країни в хакерських атаках проти всього Заходу, у втручанні в виборчі кампанії більшості західних країн і багато іншого», – сказав Сергій Лавров.

За словами Мілівоє Катнича, очільником групи нібито був громадянин Росії Едуард Широков, справжнє прізвище якого Шишмаков.

«Він не Широков, а Едуард Шишмаков, який у 2014 році був заступником військового аташе в Польщі, але його вислали через шпигунство до Росії як персону нон грата. Цей паспорт був йому виданий російськими органами, і він є членом російських служб безпеки», – сказав Катнич в інтерв'ю.

За словами прокурора, до перевороту причетні націоналістичні структури з Росії та державні органи, які хотіли перешкодити вступу країни до НАТО.

Чорногорські спецслужби і раніше називали Едуарда Широкова одним з підозрюваних.

У січні голова МВС Сербії повідомив про затримання двох осіб у зв'язку з підозрами в їхній причетності до спроби держперевороту в Чорногорії. Йшлося про Предрага Боджичевича і Неманью Ристича.

Ристич став широко відомий після публікації наприкінці минулого року фотографії, на якій він стоїть поруч з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим під час одного з візитів очільника російського МЗС до Белграда.

У листопаді 2016 року прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков категорично відкинув причетність Кремля до подій в Чорногорії.

За підозрою в підготовці терактів в Чорногорії наприкінці жовтня 2016 року затримали 20 громадян Сербії. Але організаторами, як стверджують чорногорські військові, нібито були саме росіяни, які координували роботу в Чорногорії через Олександра Синджелича, – серба, який воював на Донбасі і відомий вкрай радикальними націоналістичними переконаннями.

Синджелича чорногорські правоохоронні органи також оголосили в міжнародний розшук. Місцеве видання Dnevne novine називає й інших людей, пов'язаних з Широковим і Поповим: громадян Сербії Предрага Боджичевича, Неманью Ристича і Мілоша Йовановича, які також були оголошені в міжнародний розшук.

Оригінал матеріалу – на сайті спецпроекту «Настоящее время»