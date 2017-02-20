Чорногорія: лідери опозиції відкидають свою причетність до планування перевороту

Белград – Лідери чорногорської опозиції Андрія Мандич та Мілан Кнежевич спростовують свою причетність до спроби державного перевороту, в якій звинувачують двадцятьох затриманих громадян Чорногорії та Сербії. Очільники двох просербських партій постали перед спеціальним прокурором після того, коли парламент позбавив їх депутатської недоторканності.

Спеціальний прокурор Мілівоє Катнич стверджує, що група злочинців 16 жовтня минулого року, у день парламентських виборів, планувала непорядки й хотіла захопити будинок парламенту та заарештувати або й вбити тодішнього премʼєра Мила Джукановича. За словами прокурора, головним організатором злочинного угруповання були російські громадяни Едуард Широков ​й Володимир Павлов. Згаданий Широков свого часу, за чорногорськими джерелами, був заступником російського військового аташе в Польщі, котра оголосила його персоною нон ґрата через шпигунську діяльність. Тоді його прізвище було – Шишмаков.

«Телеґраф»: підтримка й благословення Москви

Британська газета «Телеґраф» у неділю оприлюднила матеріал, в якому мовиться, що чільні урядовці в Лондоні не сумніваються в тому, що переворот в Подгориці планували співробітники російської розвідки «за підтримки та з благословення Москви». Метою перевороту, зазначає газета, було призупинення євроінтеграції цієї країни та її вступу до Північноатлантичного альянсу. Чорногорська опозиція виступає проти прозахідної політики уряду та за розширення звʼязків із Росією. Урядовці в Подгориці заявляють, що Москва надала значну фінансову допомогу проросійським силам у цій країні.

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров спростував твердження британської газети й назвав їх безпідставними. Однак він нічого не сказав про діяльність згаданих громадян Росії, які минулої осені, за твердженням сербських урядовців, певний час перебували й у Сербії.

«Неспростовні докази планування перевороту» – прокурор

Чорногорські опозиціонери кажуть, що йдеться про політичні звинувачення та що не було жодної спроби перевороту. Ось що Андрія Мандич, один з лідерів чорногорської опозиції, сказав групі своїх прихильників: «Обманюють й вигадують, що до так званого перевороту був причетний хтось із «Демократичного фронту». Обманюють й вигадують, що «Демократичний фронт» повʼязаний із особами чи має знайомих серед осіб, які були заарештовані або оголошені в розшук».

Головний державний прокурор Івіца Станкович відкинув вимогу спеціального прокурора заарештувати депутатів Мандича й Кнежевича. Держпрокурор вважає достатнім факт, що їх позбавили імунітету та що вони заявили, що не мають наміру виїжджати з країни.

Спеціальний прокурор Катнич в інтерв’ю державному чорногорському телебаченню у неділю заявив, що в нього є неспростовні докази про планування державного перевороту в його країні та про керівну роль у цьому двох росіян. За його словами, четверо обвинувачених визнали себе винними й досягли домовленості з прокуратурою, яка надала їм статус свідків. Катнич уточнив, що обвинувальний акт буде поданий до суду до середини квітня.