Чорногорія: державний прокурор не погодився на арешт проросійських лідерів

У Чорногорії державний прокурор відхилив спроби спеціального прокурора видати ордер на арешт проти двох опозиційних політиків, підозрюваних у причетності до спроби державного перевороту.

Державний прокурор Івіца Станкович вирішив, що Андрій Мандич і Мілан Кнезевич не повинні перебувати в ув’язненні під час слідства.

Парламент Чорногорії на вимогу прокуратури 15 лютого позбавив депутатської недоторканності лідерів опозиційного «Демократичного фронту» Андрію Мандича і Мілана Кнезевича у зв’язку з підозрами в причетності цих політиків до спроби силового захоплення влади.

Мандича і Кнезевича підозрюють в організації злочинної групи, яка, за даними прокуратури Чорногорії, планувала влаштувати заворушення, захопити держустанови і вбити тодішнього прем’єра Мила Джукановича після закінчення виборів 16 жовтня 2016 року.

У цій справі також проходять близько 20 громадян Сербії і двоє російських громадян.

Мандич і Кнезевич називають звинувачення проти них «фікцією».

Росія заперечує причетність, але активно підтримує місцеві групи, які виступають проти вступу Чорногорії у НАТО.