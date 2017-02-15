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15 Лютий 2017, Київ 17:13
Новини | Міжнародні

Чорногорія: з лідерів проросійської опозиції зняли імунітет

Опозиційні лідери Андрія Мандич (п) і Мілан Кнезевич під час акції протесту своїх прихильників під стінами парламенту Чорногорії, Подгориця, 15 лютого 2017 року

Опозиційні лідери Андрія Мандич (п) і Мілан Кнезевич під час акції протесту своїх прихильників під стінами парламенту Чорногорії, Подгориця, 15 лютого 2017 року

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Парламент Чорногорії на вимогу прокуратури 15 лютого позбавив депутатської недоторканності лідерів опозиційного «Демократичного фронту» Андрію Мандича і Мілана Кнезевича у зв’язку з підозрами в причетності цих політиків до спроби силового захоплення влади. Рішення одноголосно підтримали депутати з владної коаліції.

Найближчим часом обидва політики, які виступають проти приєднання Чорногорії до НАТО і за розвиток тісних зв’язків з Росією, можуть бути заарештовані.

Мандич і Кнезевич разом із сотнями своїх прихильників прийшли 15 лютого до будівлі парламенту до початку засідання, вимагаючи від чорногорської влади припинити переслідування опозиціонерів. Будівля парламенту оточена поліцією.

Мандича і Кнезевича підозрюють в організації злочинної групи, яка, за даними прокуратури Чорногорії, планувала влаштувати заворушення, захопити держустанови і вбити тодішнього прем’єра Мила Джукановича після закінчення виборів 16 жовтня 2016 року.

У цій справі також проходять близько 20 громадян Сербії і двоє російських громадян.

Мандич і Кнезевич називають звинувачення проти них «фікцією».

Росія заперечує причетність, але активно підтримує місцеві групи, які виступають проти вступу Чорногорії у НАТО.

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