Чорногорія: з лідерів проросійської опозиції зняли імунітет

Парламент Чорногорії на вимогу прокуратури 15 лютого позбавив депутатської недоторканності лідерів опозиційного «Демократичного фронту» Андрію Мандича і Мілана Кнезевича у зв’язку з підозрами в причетності цих політиків до спроби силового захоплення влади. Рішення одноголосно підтримали депутати з владної коаліції.

Найближчим часом обидва політики, які виступають проти приєднання Чорногорії до НАТО і за розвиток тісних зв’язків з Росією, можуть бути заарештовані.

Мандич і Кнезевич разом із сотнями своїх прихильників прийшли 15 лютого до будівлі парламенту до початку засідання, вимагаючи від чорногорської влади припинити переслідування опозиціонерів. Будівля парламенту оточена поліцією.

Мандича і Кнезевича підозрюють в організації злочинної групи, яка, за даними прокуратури Чорногорії, планувала влаштувати заворушення, захопити держустанови і вбити тодішнього прем’єра Мила Джукановича після закінчення виборів 16 жовтня 2016 року.

У цій справі також проходять близько 20 громадян Сербії і двоє російських громадян.

Мандич і Кнезевич називають звинувачення проти них «фікцією».

Росія заперечує причетність, але активно підтримує місцеві групи, які виступають проти вступу Чорногорії у НАТО.