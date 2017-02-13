Чорногорія: парламентська комісія підтримала скасування імунітету з проросійських опозиціонерів

У Чорногорії парламентська комісія підтримала прохання спеціального прокурора щодо зняття імунітету з двох високопоставлених лідерів опозиції, ймовірно, причетних до проросійської змови з метою повалення влади.

Тепер за скасування з них імунітету має проголосувати парламент. Очікують, що голосування відбудеться 15 лютого.

Прокурор Міловой Катнич вже зробив запит, відтак Андрія Мандича і Мілана Кнезевича можуть затримати і посадити на лаву підсудних.

Прокурор заявив, що обох лідерів проросійського «Демократичного фронту», який протистоїть членству країни у НАТО, підозрюють у «створенні кримінальної організації» і діях, спрямованих проти «конституційного ладу і безпеки Чорногорії».

Мандич і Кнезевич заперечують провину і називають звинувачення «фікцією».

У Чорногорії арештували близько 20 людей у зв’язку з підозрою до спроби державного перевороту у жовтні минулого року, більшість з них є сербськими націоналістами.

Росія заперечує причетність, але активно підтримує місцеві групи, які виступають проти вступу Чорногорії у НАТО.