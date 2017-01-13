У Сербії повідомили про затримання пов’язаних із можливою спробою перевороту в Чорногорії

У Сербії підтвердили затримання двох громадян цієї країни, яких підозрюють в участі у ймовірній спробі перевороту в сусідній Чорногорії минулого року.

Як повідомили Балканській службі Радіо Вільна Європа в Міністерстві внутрішніх справ Сербії, цих двох, Предраґа Боґичевича і Неманю Ристича, затримали за підозрою у причетності до цієї спроби, про яку Чорногорія заявила в жовтні.

Чорногорія домагалася від Сербії затримання й видачі цих двох осіб.

Неманя Ристич у грудні привернув увагу громадськості, з’явившись на фото разом із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, що тоді перебував у Белграді.

У Чорногорії в жовтні арештували близько 20 людей і видали ордери на арешт іще двох громадян Росії і трьох Сербії за підозрою в намаганні влаштувати переворот і зірвати парламентські вибори, щоб завадити приходові до влади прозахідного уряду, що підтримує вступ Чорногорії до НАТО.

Прокурори в Подгориці визначили цих двох росіян як підозрюваних організаторів спроби перевороту. В листопаді цим двом, Едуардові Широкову і Володимирові Попову, заочно висунули обвинувачення в організації злочинного угруповання з метою вбивства тодішнього прем’єр-міністра Мила Джукановича за планом імовірного перевороту. Де зараз перебувають Широков і Попов, невідомо.

При цьому в Чорногорії звертали увагу, що не звинувачують Росію як державу в організації спроби перевороту.

У Росії, яка виступає різко проти майбутнього вступу Чорногорії до НАТО, теж заперечили «офіційну причетність» до цієї спроби.

Проросійські й антизахідні опозиційні партії Чорногорії назвали повідомлення про спробу перевороту, оголошені якраз напередодні виборів, фабрикацією влади з метою залякати виборців і схилити їх до підтримки владної партії, яка й перемогла на цих виборах.

Уряд Чорногорії і Північноатлантичний союз підписали протокол про вступ країни до НАТО у травні 2016 року. Нинішній прем’єр-міністр Душко Маркович у листопаді висловлював сподівання, що після завершення ратифікаційних процедур у всіх країнах-членах НАТО Чорногорія зможе стати його повноправним членом до кінця 2017 року.